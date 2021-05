Alcool fabriqué à partir de pommes radioactives de Tchernobyl saisi par le gouvernement ukrainien

En 2019, un groupe de scientifiques et de distillateurs a décidé de créer un nouveau type d’alcool audacieux: l’Atomik, un spiritueux alcoolisé artisanal fabriqué à partir d’ingrédients cultivés dans le Tchernobyl zone d’exclusion encore radioactive de la centrale nucléaire. (L’alcool lui-même n’était pas radioactif après le processus de distillation, 45Secondes.fr précédemment rapporté ).

Maintenant, le premier lot d’Atomik est enfin terminé – et les 1500 bouteilles de celui-ci ont été saisies par des agents des services secrets ukrainiens pour des raisons inconnues, selon un déclaration du fabricant d’Atomik, The Chernobyl Spirit Company.

« Il semble qu’ils nous accusent d’utiliser de faux timbres d’accise ukrainiens, mais cela n’a pas de sens puisque les bouteilles sont destinées au marché britannique et sont clairement étiquetées avec des timbres d’accise britanniques valides », Jim Smith, fondateur de la société et un professeur à l’Université de Portsmouth au Royaume-Uni, a déclaré dans le communiqué.

Elina Smirnova, une avocate représentant la société, a ajouté que la saisie était une « violation flagrante » de la loi ukrainienne. Si Atomik fait son chemin sur les étagères, ce sera le premier produit de consommation de la région de Tchernobyl depuis la tristement célèbre fusion de 1986, a déclaré la société.

Un prototype de bouteille d’Atomik. (Crédit d’image: Université de Portsmouth)

Peu de temps après la catastrophe nucléaire, les responsables ont jugé la zone d’exclusion de Tchernobyl – la zone de 2 600 kilomètres carrés entourant la centrale électrique endommagée – inhabitable par les humains pendant 24 000 ans. Cependant, les plantes et les animaux prospèrent désormais dans la région – tout comme le tourisme. Selon les responsables locaux du tourisme , Tchernobyl reçoit plus de 60 000 visiteurs par an, avec des visites qui augmentent après les débuts en mai 2019 de la mini-série « Tchernobyl » de HBO.

Atomik est fabriqué à partir de pommes cultivées dans le district de Narodychi en Ukraine, qui se trouve en bordure de la zone d’exclusion et a été fortement polluée par les retombées de l’effondrement. Cette région compte encore près de 10000 habitants, selon l’Ukraine Service des statistiques de l’État , et doit se conformer à des restrictions agricoles strictes.

Avec Atomik, Smith et ses collègues espèrent prouver que certains produits fabriqués à proximité de la zone d’exclusion peuvent être sans danger pour la consommation, selon le site Web de l’entreprise. Il y a plusieurs années, l’équipe d’Atomik a testé les cultures de seigle de la zone d’exclusion pour les rayonnements et a constaté que les grains étaient effectivement contaminés. Cependant, a déclaré Smith, toutes les traces de rayonnement ont été éliminées pendant le processus de distillation, rendant Atomik pas plus dangereux que les autres spiritueux disponibles dans le commerce.

Depuis lors, les fondateurs ont changé leur recette d’une boisson alcoolisée à base de seigle à une boisson à base de pomme – mais, selon Smith, le processus de distillation rend toujours le produit final complètement. radiation -libre. Si Atomik arrive dans les magasins d’alcools, 75% des bénéfices de la société seront utilisés « pour aider à créer des emplois et des investissements dans les zones d’Ukraine touchées par Tchernobyl et à soutenir davantage la communauté », selon le communiqué de la société.

