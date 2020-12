Alba: A Wildlife Adventure est lancé sur PC et Apple Arcade le 11 décembre

En juillet, Ustwo a annoncé son dernier projet Alba: une aventure faunique. Le jeu a été annoncé pour PC, consoles et appareils iOS. Le développeur a maintenant annoncé la date de sortie officielle pour décembre pour les versions PC et iOS du jeu.

Alba: une aventure faunique est de savoir comment une personne peut faire une grande différence. Alba est une enfant qui rend visite à ses grands-parents sur une île méditerranéenne. Elle pense qu’elle est sur le point de se lancer dans une aventure avec ses Ines alors qu’ils explorent la terre, mais il y a quelque chose qui cloche. Alba commence à voir des animaux en danger et les aide au mieux de ses capacités.

Alors qu’Alba explore davantage l’île, elle découvre que la belle île est remplie de déchets. L’île a de nombreux domaines à explorer, depuis un ancien château et des plages. Le grand-père d’Ines et Alba, qui aime les oiseaux, aidera également à sauver l’île. Ensemble, ils créent l ‘«AIWRL», une organisation qui œuvre pour sauver l’île.

Cependant, le petit groupe a besoin de plus d’aide. C’est à Alba de recruter des volontaires pour l’aider. Le village est rempli de nombreuses personnes qui sont prêtes à aider mais qui ont besoin d’être la continence. Alba peut les aider d’abord avec diverses tâches avant d’accepter d’aider sur l’île.

Les joueurs pourront également rencontrer de nombreuses variétés d’animaux. C’est aux joueurs d’explorer chaque centimètre carré de l’île pour trouver toutes les espèces cachées.

Il s’agit d’un jeu au rythme lent où les joueurs peuvent explorer à leur propre rythme. Il n’y a pas de limite de temps pour que les joueurs puissent explorer sans limite de temps. L’île est également un endroit où les joueurs voudront explorer les terres qui les entourent. Le développeur a créé un lieu basé sur les étés de leur enfance, moment et lieu où ils ont dit souhaiter pouvoir retourner.

À la base, le jeu consiste à explorer un nouvel endroit et à faire de bonnes actions. Les joueurs peuvent profiter du jeu et se détendre, découvrir de nouveaux animaux et accomplir de nombreuses petites tâches pour faire un grand changement.

Ustwo précédemment publié Monument Valley, qui a remporté un prix BATFA, le titre de réalité virtuelle Land’s End, et Assemblez avec soin.

Malheureusement, le mobile La version ne sera pour le moment que pour Apple Arcade. Les abonnés Apple Arcade pourront accéder au titre dans le cadre de leur abonnement le jour du lancement.

Alba: une aventure faunique sera lancé sur PC via Steam et Apple Arcade le 11 décembre.