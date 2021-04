Alawar Premium présente la bande-annonce They Always Run

Qui n’a jamais voulu être un chasseur de primes spatiales? Eh bien, c’est exactement ce que la nouvelle bande-annonce de They Always Run nous exhorte à faire.

Si à plusieurs reprises nous pensons que notre planète regorge de criminels, imaginez comment sera le reste de la galaxie. Au moins cela semble vouloir montrer le premier Ils courent toujours la bande-annonce. Alors, préparez vos armes et tous vos membres disponibles pour étendre le remorquage à tous les coins de l’espace.

Le studio Alawar Premium vient de nous faire plaisir avec la présentation de leur nouveau travail. Un titre de plate-forme en deux dimensions, avec un cadre spatial, des touches occidentales et des combats d’arts martiaux intéressants. Et la vérité est qu’à ce premier coup d’œil, cela ne pouvait pas être mieux.

Le protagoniste est un chasseur de primes mutant à trois bras nommé Aidan, dont le travail consiste à traquer les assassins les plus dangereux et insaisissables de toute la galaxie. Grâce à cette troisième articulation, nous pouvons affronter plusieurs ennemis en même temps, renvoyer des attaques, et même manipuler ou détruire certaines parties de la scène.

Nous ne savons toujours pas si sa structure sera celle d’une metroidvania, mais ses développeurs disent que nous pouvons améliorer notre équipement, débloquer de nouvelles capacités et rendre le protagoniste plus fort.

Pour le moment, son apparition n’est prévue que pour PC via Steam. De même, nous ne connaissons pas sa date de sortie exacte, mais elle est attendue cette année.

Allons-y!