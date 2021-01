Alan Tudyk de Firefly joue un ET bloqué dans une petite ville américaine dans la première bande-annonce de «  Resident Alien  » de Syfy

Les fans qui aspirent au retour d’Alan Tudyk sur le petit écran de Firefly seront ravis d’apprendre qu’il jouera un extraterrestre étrange échoué sur la planète Terre dans la nouvelle série de science-fiction en direct de Syfy. Résident étranger . «

Basé sur la série culte de bandes dessinées de Dark Horse Comics Créé par l’écrivain Peter Hogan et l’artiste Steve Parkhouse, « Resident Alien » présente le Dr Harry Vanderspeigle excentrique, un extraterrestre abandonné nommé Hah Re cherchant refuge dans le petit village de Patience, Washington (cet endroit se déplace vers le Colorado dans l’émission télévisée). Ici, il assume le rôle d’un médecin de la ville natale légèrement de travers qui est impliqué dans un mystère de meurtre local enchevêtré.

Alan Tudyk dépeint un extraterrestre coincé sur Terre dans la nouvelle série télévisée Syfy en direct « Resident Alien », lancée le 27 janvier 2021. (Crédit d’image: Syfy)

« Resident Alien » a été officiellement lancé pour la première fois en 2012 en tant que mini-série Dark Horse en quatre numéros, et a depuis livré cinq autres mini-séries, avec le dernier épisode de six numéros intitulé « Your Ride’s Here » arrivant en novembre dernier.

Bien sûr, nous avons adoré les performances vocales de Tudyk dans les tarifs récents, comme la voix de King Candy dans le long métrage d’animation de 2012 « Wreck-It Ralph » et le droïde de sécurité impérial reprogrammé K-2SO dans « Star Wars: Rogue One: A Star Wars Story » en 2016 , « mais maintenant, nous allons obtenir toute la puissance de la gamme comique de l’acteur spirituel dans cette adaptation de bande dessinée diffusée sur Syfy.

Alan Tudyk comme un extraterrestre déguisé dans une petite ville d’Amérique sur « Resident Alen » de Syfy. (Crédit d’image: Syfy)

Syfy a publié une nouvelle bande-annonce et featurette dans les coulisses présentant la performance décalée de Tudyk en tant que créature masquée essayant d’absorber et de comprendre la culture bizarre des Terriens tout en jouant au détective dans une ville de montagne rurale. Regardez la bande-annonce ci-dessus et le clip ci-dessous et dites-nous si vous êtes impatient de revoir Tudyk sur la selle de la science-fiction!

Voici le synopsis officiel de Syfy:

« Resident Alien » suit Harry, un extraterrestre joué par Alan Tudyk qui s’écrase sur Terre et se fait passer pour un médecin d’une petite ville. En arrivant avec une mission secrète pour tuer tous les humains, Harry commence à vivre une vie simple… mais les choses deviennent un peu difficiles quand il est obligé de résoudre un meurtre local et se rend compte qu’il doit s’assimiler dans son nouveau monde. Ce faisant, il commence à se débattre avec le dilemme moral de sa mission et à poser les grandes questions de la vie comme: « Les êtres humains valent-ils la peine d’être sauvés? » et « Pourquoi plient-ils leur pizza avant de la manger? »

Mettant également en vedette Sara Tomko («Once Upon A Time»), Corey Reynolds («The Closer»), Alice Wetterlund («Silicon Valley») et Levi Fiehler («Mars»), «Resident Alien» sera diffusé sur SYFY le 27 janvier , 2021 à 22 h HE / PT.

