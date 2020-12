Alan Dean Foster, auteur emblématique de Star Wars, détestait les derniers Jedi et l’appelle un film terrible

Guerres des étoiles le romancier Alan Dean Foster dit Le dernier Jedi est un « film terrible ». Foster a écrit le roman original pour Un nouvel espoir, ainsi que Star Wars: Splinter of the Mind’s Eye et la romanisation de 2015 pour le réveil de la force. En outre, Foster a également contribué aux nouveautés pour Extraterrestre, Extraterrestres, et Alien 3. Dans une interview récente, l’auteur affirme avoir rédigé un traitement partiel pour reprendre tout ce que Rian Johnson a fait avec Les derniers Jedi.

Tandis que le Guerres des étoiles la trilogie suite a été critiquée depuis le premier jour, Le dernier Jedi pourrait tout à fait être la tranche la plus controversée de toute la franchise. Rian Johnson a pris des risques audacieux lors de la rédaction du scénario, ce que certains fans ont apprécié ou détesté. Quant à Alan Dean Foster, qui a une assez bonne histoire avec la franchise, il entre dans cette dernière catégorie. Il explique.

« Épisode VIII était sorti, c’était une affaire conclue. Et je suis allé le voir, et j’ai pensé que c’était un film terrible. Je pensais que c’était terrible Guerres des étoiles film, et il n’est pas nécessaire d’expliquer pourquoi car tous les fans l’ont déjà. J’ai pensé: ‘Comment cela peut-il être rétabli? Comment pouvons-nous réparer autant que possible Épisode VIII dans un projet Épisode IX? ‘ Et j’ai écrit un traitement partiel pour cela, en essayant dans ce scénario d’expliquer beaucoup de choses vraiment stupides qui se sont produites dans Épisode VIII. «

La montée de Skywalker était déjà entré en production, donc Alan Dean Foster n’a pas pu intégrer ses idées dans le film, même si elles n’auraient probablement pas été incluses de toute façon. « Je l’ai fait pour les fans », a déclaré Foster. « Je ne m’attendais jamais à ce que Disney fasse quoi que ce soit avec ça. » Dans son traitement pour La montée de Skywalker, Foster voulait expliquer pourquoi Rey (Daisy Ridley) non entraînée « a soudainement plus de pouvoirs de Force que quiconque » après avoir visité Ahch-To à Le dernier Jedi. « Comment puis-je expliquer cela? Et puis-je en quelque sorte rattacher cela au fait qu’elle a été abandonnée sur sa planète à Jakku et réunir ces deux choses? », A-t-il demandé.

Alan Dean Foster a décidé que Rey avait besoin de quelque chose de plus pour expliquer pourquoi elle devenait si rapidement un Jedi si puissant. L’auteur voulait donner à Rey une maladie indéfinie, qui aurait trouvé une partie de son cerveau remplacée par l’électronique, ce qui pourrait l’aider à accélérer son apprentissage. « Cela lui donne la capacité d’apprendre remarquablement rapidement et améliore également ses pouvoirs de Force existants, et c’est ainsi qu’elle peut lancer des rochers à la fin de Épisode VIII, « Dit Foster. » En outre, cela lui permet d’être instantanément simpatico avec d’autres droïdes. J’ai pensé que ce serait un élément d’histoire vraiment amusant, ainsi que d’expliquer pourquoi et comment elle est capable de faire ces choses remarquables. «

En fin de compte, Alan Dean Foster dit: « Je ne sais pas. J’ai essayé, de toute façon. J’ai essayé. » Quant au dénigrement Le dernier Jedi, il convient également de noter que Foster a actuellement des problèmes personnels avec Disney en ce moment, car il prétend qu’ils lui doivent plus de 4 ans de redevances arriérées. L’auteur allègue qu’il n’a pas été payé depuis que Disney a acquis Lucasfilm. « Je ne pense pas que Walt approuverait la façon dont vous me traitez actuellement », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Peut-être que quelqu’un dans la bonne position n’a tout simplement pas reçu le mot, mais après tous ces mois de demandes et de requêtes ignorées, c’est difficile à accepter. » Vous pouvez consulter l’interview d’Alan Dean Foster ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Midnight’s Edge.

