Alan Carr dit que les gens pensaient que Anne Hegerty de The Chase était sa mère

Qu’ont en commun Alan Carr et Anne Hegerty? Eh bien, ils sont tous les deux à la télé, ils ont tous les deux des prénoms à quatre lettres commençant par A, et ils sont liés.

OK, ce dernier n’est pas vrai, mais c’est ce que beaucoup de gens pensaient, selon Carr.

L’homme de 44 ans a fait un croquis avec La chasse star en 2016 pour Stand Up To Cancer, dans lequel la gouvernante se faisait passer pour sa mère; cependant, beaucoup n’ont pas dit que c’était juste un rire stupide.

« Nous avons fait un truc plaisant et j’ai prétendu qu’elle était ma mère – et ensuite les gens ont pensé qu’elle était en fait ma mère. »

Tout fan de Carr vous dira qu’il est en fait le fils de l’ancien joueur et manager de Northampton Town, Graham Carr, alors que Hegerty n’a pas d’enfants – ce dont elle est très heureuse.

« Je préfère que d’autres personnes aient des enfants et me les prêtent et je peux les rendre. »