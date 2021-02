Akira présente Fighting EX Layer Another Dash sur Nintendo Switch

Ce curieux jeu de combat sortira avec une version remaniée. Combattre EX Layer Another Dash sur Nintendo Switch est presque une réalité.

Nintendo Switch continue de prouver qu’il s’agit d’un incroyable anneau de combat pour les titres de combat. Le studio Arika a annoncé qu’on verra bientôt Combattre EX Layer Another Dash sur Nintendo Switch. C’est une version qu’ils ont dotée d’importants changements et corrections par rapport à leurs homologues PS4, PC et mobiles.

La Changer de version Il s’appellera Fighting EX Layer: Another Dash et sortira dans le courant de 2021. Concernant les changements apportés à son gameplay, le titre aura trois nouveaux systèmes (EX-Dash, EX-Arrow et EX-Illusion) qui remplaceront les gougis et des tirets du jeu principal.

Il aura également un code réseau conçu spécialement pour les fonctionnalités en ligne de Switch et qui permettra de ne pas trop retarder ou retarder les jeux, ainsi que les problèmes qui peuvent en découler.

En dehors de ce qui précède, le titre présentera tous les personnages, paramètres et modes de jeu du premier Fighting EX Layer. De plus, Arika espère révéler plus de détails sur cette version le 1er avril.

Fighting EX Layer a été initialement publié en 2018 pour PS4, PC et Arcades, avec une autre édition publiée par la suite sur mobile. Le jeu a servi de suite spirituelle à la série Street Fighter EX, qui est sortie à la fin des années 1990 et s’est distinguée en prenant la célèbre série de combats de Capcom dans la troisième dimension.