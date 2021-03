AJ Pritchard fait le point sur le rétablissement de sa petite amie Abbie Quinnen après un accident

Elle a été photographiée hier en bandages complets, après avoir passé les dernières semaines à se rendre à l’hôpital 20 fois, avoir trois greffes de peau après l’incident dans leur appartement de Londres le 19 janvier.

S’adressant au Sun, AJ a déclaré: «Il y a différentes zones, et il y a différents degrés de brûlure et elle aura une petite cicatrice dans certaines zones.

« Mais, comme avec le temps, ils guérissent et d’autres zones guérissent. Je pense que le plus important était que les greffes de peau aient fonctionné.

«Le chirurgien qui l’a fait était très content de la façon dont cela s’était passé et de voir l’amélioration de semaine en semaine.

«La force de la peau, le plus grand organe du corps, cicatrise et fonctionne si incroyablement.

«De toute évidence, notre esprit est une chose, mais notre corps peut faire des choses incroyables pour nous.

« Il va y avoir de petites marques là-bas, mais pour le moment, nous sommes juste comme si tout se passait vraiment très bien et c’est ce sur quoi nous pouvons toujours nous concentrer. »

Abbie, 23 ans, danseuse, mannequin et acteur, suivait un tutoriel sur YouTube qui montrait aux gens comment fabriquer un vase à partir d’une bouteille de vin à l’aide d’une flamme.

Le processus consistait à tremper une corde dans un produit chimique inflammable avant de l’enrouler autour de la bouteille et de l’allumer.

Selon les rapports, Viens strictement danser La star AJ a fini par éteindre le feu après avoir vu Abbie s’enflammer.

AJ, 26 ans, a ajouté: «Nous sommes tous les deux dans l’industrie du divertissement et nos visages, nos regards, sont quelque chose dont nous sommes reconnaissants et que nous utilisons. A lire : Fuites de la liste des jeux de Noël gratuits d'Epic Games Store sur Twitter

« Donc, cette nuit-là, j’ai juste essayé de la garder calme et de la garder concentrée sur la façon dont nous allions l’aider et comment le NHS ferait tout ce qui était en son pouvoir le plus rapidement possible. »

Il a ajouté: «Je pense qu’en cas d’accident et ce n’est pas différent, c’est toujours là, et à l’avenir, ce sera toujours là.

«Et oui, c’est très traumatisant. Je ne peux parler que pour moi-même dans ce scénario.

« Mais certainement, certaines nuits je me réveille et je pense à ce qui s’est passé et surtout si je regarde la télévision, et le scénario se passe à la télévision, qui a une flamme nue ou quelque chose qui va plus dans ce sens.