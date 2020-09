Airtel Xstream Bundle lancé au prix de départ de Rs 499, pour inclure des vitesses allant jusqu’à 1 Gbps, des données illimitées, des abonnements OTT, plus

Tendance FP07 sept. 2020 14:24:44 IST

Airtel a fait un pas en avant pour améliorer le divertissement en Inde. La société a annoncé le lancement de Airtel Xstream Bundle qui combine des données et des appels haut débit illimités, l’accès à Airtel Xstream 4K TV Box et une navigation facile des contenus OTT dans une seule boîte. Airtel a lancé plusieurs plans avec un prix de départ de Rs 499.

Le forfait Airtel Xstream sera disponible à partir d’aujourd’hui (7 septembre 2020). Les plans Rs 999, Rs 1,499 et Rs 3,999 offriront un accès gratuit à Disney + Hotstar, Amazon Prime Video, et Zee5.

Selon un communiqué de presse d’Airtel, tous les plans Airtel Xstream Fiber comprendront désormais la Airtel Xstream Box au prix de 3 999 Rs. Il fait de n’importe quel téléviseur un téléviseur intelligent et donne accès à toutes les chaînes de télévision EN DIRECT ainsi qu’au meilleur des applications de streaming vidéo. Cela permet également d’éliminer le besoin de plusieurs appareils de divertissement à la maison.

La smart box est Android 9 et dispose d’une télécommande intelligente prise en charge par la recherche vocale de Google Assistant, donne accès à des milliers d’applications sur PlayStore et propose des jeux en ligne.

L’Airtel Xstream Android 4K TV Box offre 550 chaînes de télévision et du contenu OTT du Airtel Xstream application qui comprend plus de 10000 films et émissions regroupés dans 7 applications OTT et 5 studios en un seul.

Plans proposés sous Airtel Xstream Bundle

Jusqu’à cinq plans de données sont proposés par Airtel. Le plan de base de Rs 499 donne une vitesse de données de 40 Mbps, tandis que le plan de Rs 799 est livré avec une vitesse de données de 100 Mbps. Les deux plans ont des données et des appels illimités et donnent accès à l’application Airtel Xstream OTT.

Le plan Rs 999 est livré avec une vitesse de données de 200 Mbps, le plan Rs 1499 a une vitesse de données de 300 Mbps et le plan Rs 3 999 a une vitesse de date de 1 Gbps. Tous ces plans offrent également des données et des appels illimités. Ils fournissent également l’application Airtel Xstream OTT, Disney + Hotstar, Amazon Prime Video et Zee5.

Airtel dit que le Bundle Airtel Xstream n’est pas destiné à un usage commercial.

Parlant de Xstream Bundle, le directeur des maisons Bharti Airtel Sunil Taldar a déclaré que les utilisateurs passent de plus en plus de temps en ligne, que ce soit pour l’éducation, le travail ou le divertissement.

Il a dit que le divertissement est l’espace où Airtel voit une «opportunité passionnante».

« Airtel Xstream est la première plate-forme de divertissement de l’Inde qui apporte le meilleur du divertissement avec une connectivité haut débit illimitée à large bande dans une solution unique », a-t-il ajouté.

