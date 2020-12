Airpods Max: Les Concepteurs D'apple Discutent Du Développement

Les AirPods Max sont maintenant officiellement disponibles dans les magasins – mais c’était un long chemin vers la sortie finale. Les concepteurs d’Apple ont maintenant parlé du processus de développement des écouteurs circum-auriculaires.

Les concepteurs Apple Evans Hankey, Bob Borchers et Eugene Whang ont accordé au site japonais Casa BRUTUS une interview sur les AirPods Max (via MacRumors). En conséquence, le fabricant a développé des centaines de prototypes sur une longue période afin d’obtenir le mélange optimal de confort de port élevé et de qualité sonore réussie. Apple a dû rechercher intensivement la forme optimale des écouteurs afin de garantir deux aspects: un haut niveau de confort et en même temps une étanchéité efficace.

Digital Crown a prévalu sur les touches tactiles

Au cours du développement, Apple a également expérimenté des commandes tactiles pour le fonctionnement, telles que celles trouvées dans les modèles concurrents de Bose ou Sony – afin de décider finalement d’une version plus grande de la Digital Crown. La couronne numérique, connue de l’Apple Watch, permet un contrôle tactile et précis du volume. En plus de la couronne numérique, les AirPods Max n’ont qu’un seul autre bouton qui peut être utilisé pour basculer entre la suppression du bruit et le mode transparence.

Étui intelligent conçu pour un transport maximal

L’équipe de conception a également abordé la mallette de transport Smart Case avec laquelle les AirPods Max sont livrés. De nombreux testeurs ont été surpris par la conception inhabituelle qui, selon les concepteurs, a été développée dans le contexte d’une propriété importante – à savoir un stockage efficace. Il n’était cependant pas nécessaire de couvrir le bandeau, car il était très robuste.

Les AirPods Max sont officiellement disponibles en magasin depuis cette semaine. La demande semble très forte: Apple lui-même spécifie actuellement des délais de livraison de plusieurs semaines.