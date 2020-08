Airbnb a interdit les fêtes dans toutes les maisons de location: “mesures anti-Covid”

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à une date à déterminer quiconque vous louez une maison via Airbnb ne pourrez pas l’utiliser pour organiser des fêtes et d’autres se retrouvent avec trop de monde. L’entreprise l’a communiqué en modifiant les directives pour les locataires: ceux qui ont déjà effectué une réservation sur le portail avec le paiement relatif seront dispensés de respecter la règle qui vient d’être annoncée, mais en tous les nouveaux contrats stipulé – y compris ceux relatifs aux maisons de vacances – la nouvelle clause entre automatiquement en vigueur.

Les raisons de la décision d’Airbnb sont faciles à imaginer, mais le groupe les a expliquées dans le communiqué annonçant la nouvelle: la propagation de Covid-19 n’est pas sous contrôle à distance comme on le pensait à ce stade de la pandémie, et Les réglementations sur le confinement des coronavirus reflètent cet état de fait dans différentes parties du monde. Comme et quand bars et clubs ferment leurs portes cependant – souligne Airbnb – il y a ceux qui pensent pouvoir utiliser les maisons de location comme substituts dans lequel organiser des fêtes et des soirées. “Ce sont des comportements totalement responsables auxquels nous ne voulons pas faire face.”

En réalité, l’organisation de fêtes et d’événements allait déjà à l’encontre des règles générales du portail d’avant la pandémie, mais jusqu’à présent aux propriétaires cependant, l’opportunité a été accordée pour permettre à leurs invités de transformer les propriétés en lieux de petits rassemblements. A partir d’aujourd’hui ce n’est plus le cas: le groupe a totalement interdit l’organisation de fêtes et a en général l’organisation de locations pour plus de 16 personnes est interdite, même dans les maisons si grandes qu’elles peuvent confortablement en accueillir encore plus. Les règles sont déjà entrées en vigueur et les nouveaux clients les verront clairement mises en évidence dans l’interface du site et de l’application lors du choix de la propriété à occuper.