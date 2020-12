Air Jordan 11 Low « Legend Blue » officiellement dévoilé: photos

Le coloris « Legend Blue » fait son grand retour l’année prochaine.

Si vous êtes un sneakerhead qui aime Jumpman en particulier, il y a de fortes chances que vous soyez probablement un grand partisan de la Air Jordan 11. C'était la première chaussure que Jordan a lancée après son retour en NBA et au fil des ans, elle a donné naissance des coloris assez incroyables. Chaque saison des fêtes, Jumpman propose un coloris rétro ou nouveau dont les fans deviennent fous, tandis que chaque année apporte de nouvelles offres de la Jordan 11 Low. En 2021, il se trouve que Jordan Brand est sur le point de ramener le fameux coloris « Legend Blue », cette fois dans un format bas. En tant que cadeau de Noël pour les sneakerheads, les images officielles de la chaussure ont été récemment révélées et, comme vous pouvez le voir, elles restent fidèles à l'original. La tige est principalement composée de matériau blanc, tandis que le bas présente une teinte bleu poudre glacée. Ce bleu poudre est placé dans toute la chaussure, lui donnant ces vibrations « UNC ». En ce qui concerne la date de sortie, les fans peuvent s'attendre à ce que ceux-ci baissent le 24 avril de l'année prochaine, bien que cette date soit susceptible de changer. Gardez-le verrouillé sur 45secondes.fr car nous ne manquerons pas de vous apporter toutes les dernières mises à jour à ce sujet.