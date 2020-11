Air Jordan 1 High OG « Bordeaux » tombe en 2021: premier aperçu

Vous ne pouvez pas vous tromper avec un autre coloris Air Jordan 1.

Chaque semaine, on a l’impression que de nouveaux coloris Air Jordan 1 sont présentés. Cette tendance a certainement du sens car la Air Jordan 1 a toujours été considérée comme l’une des meilleures chaussures jamais créées, et les sneakerheads ne semblent pas en avoir assez. Chaque fois qu’un nouveau modèle est publié, il se vend généralement assez rapidement, ce qui conduit à une assemblée massive de fans sur des sites Web comme StockX, où ils essaient d’acquérir des offres après-vente. Avec 2021 à l’horizon, de nombreuses Air Jordan 1 High OG ont été taquinées en prévision de l’année à venir, et cette semaine, nous avons eu un autre aperçu d’un nouveau modèle grâce à @zsneakerheadz. Dans la publication Instagram ci-dessous, vous pouvez voir ce qui est décrit comme une offre «Bordeaux». La base de la chaussure est blanche, tandis que des empiècements bordeaux sont placés sur le dessus, avec un swoosh Nike argenté pour faire bonne mesure. Ces éléments créent une belle chaussure propre, qui sera certainement un succès une fois qu’elle sera sortie. Pour l’instant, ils devraient baisser à l’automne 2021, bien que cette nouvelle soit sujette à changement. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour car nous ne manquerons pas de vous les apporter.