Aidez un ange novice à devenir plus fort dans le jeu mobile Raising Archangel

Lancement de l’éditeur Super Planet et du développeur Maestro Élever l’archange sur les appareils mobiles. Le jeu est disponible en précommande maintenant sur iOS et Android avant son lancement à la mi-janvier.

Élever l’archange est un RPG inactif qui met en vedette un ange novice. Elle décide de devenir plus forte en participant à diverses missions à travers différentes étapes. Le personnage grandit en battant les ennemis avec un minimum de robinets.

Le développeur déclare que le jeu est facile à prendre en main et à jouer sans aucun schéma de contrôle compliqué. Tant que les joueurs sont AFK, Angel continuera à se développer automatiquement. Sa croissance est presque sans fin et non-stop avec un système de ralenti simple et pratique.

Angel peut choisir parmi 60 types d’équipement comprenant des armes et des accessoires puissants. Elle peut composer des équipements plus puissants, puis les alimenter avec une défense et une transcendance plus élevées en objets imparables.

Le jeu propose également neuf reliques avec des effets spéciaux et des costumes. Les statistiques augmentent passivement, ce qui permet à Angel de participer encore plus facilement aux batailles.

L’avantage d’un RPG inactif est que les joueurs qui n’ont pas le temps de travailler dans un cadre de RPG typique peuvent désormais le faire facilement. Lorsque le jeu n’est pas actif, le jeu continue jusqu’à ce que le joueur soit prêt à intervenir, même si ce n’est que pour un instant.

Bien que le jeu soit un RPG inactif, les joueurs doivent se connecter quotidiennement pour obtenir des récompenses supplémentaires. Il y a une nouvelle quête pour obtenir des bonus. Ceux qui se sont pré-inscrits pour le jeu recevront leurs bonus lorsqu’ils se connecteront aujourd’hui.

Élever l’archange a des éléments multijoueurs supplémentaires. Dans l’arène de combat PvP, des combattants du monde entier s’affronteront. Les joueurs peuvent gravir les échelons et être nommés meilleur ange.

Les modes supplémentaires incluent un donjon, qui a une limite de temps de 30 secondes. Les joueurs doivent vaincre autant de chevaliers squelettes, de démons et de monstres démoniaques que possible. Dans Infinity Tower, les joueurs essaient de grimper le plus haut possible pour obtenir les meilleures récompenses. Dragon’s Nest contient un puissant boss dragon qui récompensera Angel avec un «éclat d’âme». Ces éclats sont nécessaires pour faire évoluer encore Angel en un puissant archange.

Super Planet précédemment publié Tycoon du chasseur maléfique et Histoire de SwordMaster, qui sont tous deux disponibles sur mobile maintenant.

Élever l’archange lance sur iOS et Android le 18 janvier.