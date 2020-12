« Aggretsuko » aura la saison 4 sur Netflix, loin de la pop pour revenir au death metal

Retsuko retourne au bureau. Netflix a annoncé le renouvellement de « Aggretsuko«Pour une quatrième saison qui ramènera une fois de plus l’adorable panda rouge au travail, aux rencontres et au death metal.

PLUS D’INFORMATIONS: « Aggretsuko » et autres anime inhabituels que vous pouvez voir sur Netflix

« Aggretsuko»Est une panda qui travaille dans le service comptable d’un cabinet japonais, qui de 9h à 17h soutient sa routine pour se déstresser à la fin de la journée en chantant du death metal au karaoké. Bien que son secret ait été découvert par sa famille et ses amis tout au long des trois premières saisons, il reste une partie fondamentale de l’anime, même si dans le dernier épisode, il a exploré la pop pour rembourser une dette avec le manager des OTM Girls après un curieux. accident de voiture

À la fin de la troisième saison de la série créée par Sanrio, Retsuko a abandonné la vie d’idole et est retournée à son ancienne routine, sans savoir avec certitude comment cela nous surprendra la prochaine fois.

PLUS D’INFORMATIONS: Ce que nous avons vu le plus en 2020 sur Netflix

Depuis quelques saisons, la hyène haïda est amoureuse d’elle. Cela la remit même sur la piste métal quand ils chantèrent un duo à la fin de la tranche précédente. Cependant, il n’est pas encore certain qu’ils deviendront un jour un couple.

La quatrième saison de « Aggretsuko»N’a pas encore de date de sortie. Aucun des deux chapitres ne compte.

PLUS D’INFORMATIONS: Les films et séries que les Péruviens ont le plus regardés sur Netflix en 2020