Age of Empires 3 Definitive Edition présentera des nouvelles ce jeudi

Chaque fois qu’il y en a moins pour lui Soirée d’ouverture en direct de Gamescom Eh bien, clairement ce qui vient après cette transmission tant attendue; Déjà plusieurs studios, jeux et distributeurs se préparent pour jeudi, car ce sera le jour choisi pour montrer l’actualité de divers projets.

Eh bien, c’est le compte rendu officiel de Age of Empires celui qui allume la flamme du battage médiatique, car après un bon moment sans nouvelles, nous sommes invités à prendre conscience du Jeudi précisément à l’heure 20:00 (heure espagnole) Pour que? Nous supposons que ce sera une surprise des plus intéressantes.

📆 27 août, 20h00 CEST / 14h00 HE / 11h00 PT – https://t.co/khU8xs5gvv pic.twitter.com/6GD48kmhd3 – AgeOfEmpires (@AgeOfEmpires) 25 août 2020

Age of Empires 3 Definitive Edition sera présent à la Gamescom

Le tweet ne nous donne pas plus de détails en question, comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un tout petit teaser dans lequel le numéro III est vu en Roman, faisant clairement référence à Age of Empires 3 Definitive Edition. Il est possible que jeudi nous voyons un nouvel aperçu de ce projet tant attendu et éventuellement, la date de lancement.

Le jeu vidéo original a été créé le Octobre 2005, nous pouvons donc nous attendre à une date similaire pour commémorer le 15 ans qui a déjà cet incroyable jeu de stratégie, de cela, d’ailleurs, il n’y a rien de confirmé, mais c’est un fait que très bientôt nous laisserons des doutes. Nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus de nouvelles.