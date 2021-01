Afterparty, du studio qui a fait Oxenfree, obtient la libération du commutateur physique

Est-ce que les gens de Limited Run Games font une pause? Quelques jours à peine après leur sortie massivement réussie de Scott Pilgrim vs The World: The Game, l’éditeur a annoncé une sortie physique d’Afterparty, le jeu narratif (des créateurs d’Oxenfree, Night School) qui consiste à boire pour sortir de l’enfer. Un peu comme Hadès, mais avec plus de mauvaises décisions.

La période de précommande de quatre semaines pour la version physique d’Afterparty débutera le vendredi 29 janvier à 10 heures, heure de l’Est. En plus de la boîte physique et de la carte de jeu, les clients recevront également une illustration pliée de la carte de l’Enfer. Toute personne possédant un tourne-disque peut également être intéressée par l’Afterparty OST, du compositeur Oxenfree @scntfc, imprimé sur vinyle rouge sang infernal et disponible dans la même période.

Le jeu et le vinyle OST coûteront 34,99 € (26 €) chacun.

Avez-vous joué à Afterparty? Qu’as-tu pensé? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.