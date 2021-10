After Death Stranding : Hideo Kojima annonce sa propre collection de lunettes

Hideo Kojima est surtout connu pour son travail sur des titres comme le« Gamme Metal Gear Solid ou Échouement de la mort connu. Maintenant, le concepteur et réalisateur de jeux aimerait étendre son portefeuille au-delà des jeux. L’année prochaine, il publiera sa propre collection de lunettes de créateur, inspirée du style futuriste de « Death Stranding ». Elle a été créée en collaboration avec Jean-François Rey, créateur de lunettes depuis une quarantaine d’années.

Ces modèles vous attendent dans la collection de lunettes Kojima

La collection de lunettes comprend quatre étagères. Le premier modèle, HKxJF01, est livré avec des branches épaisses, des montures rondes fines et peut également être utilisé comme lunettes de soleil grâce aux verres assombris pliables. Il sera disponible en noir, un motif à carreaux noir et blanc et un motif camo noir et bleu. Modèle numéro deux, HKxJF02, d’autre part, propose une monture d’épaisseur continue, des lunettes noires amovibles et trois motifs de camouflage différents.

Les deux autres cadres ne sont disponibles qu’ensemble, en pack 3D limité, qui devrait être le point culminant de la collection pour un fan inconditionnel de Kojima. Il contient une réplique détaillée du masque Ludens que le protagoniste de « Death Stranding » Sam Porter Bridges (Norman Reedus) porte dans le jeu. Elle peut aller avec lunettes ou lunettes de soleil ordinaires être peuplé.

les lunettes supplémentaires dans le pack 3D, appelé HKxJF03, est moins extravagant que le masque Ludens. Leurs branches noires et argentées sont simples ; les montures épaisses autour des verres rappellent un Esthétique steampunk. Il est fabriqué à partir d’un mélange de nylon, de métal et d’acétate.

Pré-commandes des verres sont déjà possibles. tu le prix mais n’a pas encore été annoncé. Puisqu’il s’agit de lunettes de créateur ou d’un objet de collection strictement limité, vous devriez être prêt à creuser plus profondément dans votre poche. La date de sortie précise n’est pas non plus claire pour le moment. Cependant, les pré-commandes devraient avoir leurs lunettes en mars de l’année prochaine obtenir.

Joli avant la collection de lunettes Kojima fait ses premiers pas dans le monde de la mode. Au printemps 2020, il a publié Acronym en coopération avec la marque de mode allemande la veste J1A-GTKP. Il a également été inspiré par « Death Stranding », plus précisément par la société de jeux Bridges.