Aeterna Noctis présente un nouveau gameplay

2D Metroidvania arrive sur les consoles Sony en 2021

PlayStation Talents présente un nouveau gameplay de Aeter na Noctis, le metroidvania 2D qui arrivera en 2021 sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Il montre en détail les mécanismes de combat, les contrôles, les plates-formes et le style dans lequel le Studio Talavera Studio de jeux Aeternum travaille depuis quelques mois.

Aeterna Noctis raconte l’histoire du roi des ténèbres et de la reine de la lumière, tous deux condamnés par une malédiction à affronter éternellement 16 mondes magiques qui mettront les joueurs au défi dans un défi complexe et enrichissant, accompagné d’un arbre de compétences complet et un vaste système de mission. Ensuite, nous vous laissons avec le gameplay:

La source: Communiqué de presse PlayStation