Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp révélé pour Nintendo Switch

Nintendo a révélé dans le E3-Nintendo Direct la renaissance de la série tactique emblématique Advance Wars. Avec Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp Les deux premières parties arrivent sur Nintendo Switch avec de nouveaux graphismes – et cela déjà cette année.

Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp arrive sur Nintendo Switch en décembre

Les deux premières parties d’Advance Wars ont été publiées pour le Game Boy Advance et sont parmi les jeux tactiques les plus emblématiques de Nintendo. Désormais, les fans et les nouveaux arrivants peuvent vivre les batailles sous un tout nouveau jour. « Advance Wars 1 + 2: Re-Boot » comprend les deux parties ensemble dans une nouvelle édition.

La première bande-annonce est visible ici :

Voici en quoi consiste Advance Wars : Vous entrez batailles au tour par tour contre une force adverse. Le jeu se déroule de manière similaire à « Fire Emblem » sur un terrain de grille sur lequel les unités sont placées. Le terrain a une influence sur les troupes.

Il est important de constituer vos propres unités, de les renforcer et d’encercler l’adversaire d’une manière tactiquement intelligente. Les jeux ont leur propre campagne, dans lequel toute une série de commandants s’affrontent, dont les unités peuvent avoir des avantages et des inconvénients particuliers.

La sortie sera en décembre

Le jeu sortira le 3 décembre 2021 exclusivement pour Nintendo Switch. Le studio WayForward est responsable du développement.

Mode en ligne confirmé

Le remake d’Advance Wars se fera via un Mode en ligne fonctionnalité. Nintendo l’a confirmé dans Cabane dans les arbres Nintendo. En mode en ligne, jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer ensemble.

Il y avait aussi du gameplay supplémentaire à voir dans le Nintendo Treehouse :