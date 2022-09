Adriana Lima donne naissance à son troisième enfant

Le mannequin brésilien Adriana Lima (41 ans) a donné naissance à son troisième enfant. Son fils s’appelle Cyan et est né le 29 août, selon le magazine de divertissement américain « People ».

Photo : @adrianalima/Instagram

Selon une source proche, la mère et le fils se portent bien. Le bébé « a déjà la bouche et les yeux de sa maman ».

Adriana a également posté un instantané des yeux du garçon sur son Instagram cet après-midi. Ce faisant, elle a également immédiatement expliqué que le cyan est l’une de ses couleurs préférées et que les yeux de cyan sont de cette couleur.

« Bienvenue dans ce monde ! » c’est ainsi qu’elle conclut son message.

C’est le premier fils d’Adriana et son premier enfant avec son petit ami, le producteur de films Andre Lemmers. L’ancien ange de Victoria’s Secret a déjà accueilli ses filles Valentina, aujourd’hui âgée de 12 ans, et Sienna, aujourd’hui âgée de 9 ans, respectivement en 2009 et 2012, avec son mari d’alors, Marko Jarić. Félicitations aux nouveaux parents!

