Adobe met à jour Premiere Pro, introduit une nouvelle façon d’exporter, d’importer, une barre d’en-tête actualisée

Adobe a annoncé une version mise à jour de Premiere Pro qui rendra le flux de travail plus simple et plus efficace. La société de logiciels a introduit des mises à jour pour une expérience de bout en bout améliorée ainsi que des outils pouvant être explorés par la prochaine génération de créateurs. Dans la dernière version bêta publique de Premiere Pro, de nouvelles barres d’importation, d’exportation et d’en-tête ont été introduites. À l’aide de la nouvelle barre d’en-tête, les trois processus importants, l’importation, l’édition et l’exportation ont été connectés.

Le centre de la barre d’en-tête porte le nom du projet tandis que dans le coin droit, un menu déroulant est disponible où les espaces de travail d’édition spécifiques aux tâches sont accessibles. Avec la version mise à jour d’Adobe, l’utilisateur peut désormais visiter plusieurs emplacements et sélectionner des médias à partir d’eux, indique le communiqué de presse de l’entreprise. Ceux qui utilisent la version mise à jour n’ont pas besoin de lire les paramètres Nouveau projet et Nouvelle séquence et d’importer directement leurs fichiers.

Adobe note que sur la base des commentaires donnés par les utilisateurs, la version bêta publique va être affinée. La nouvelle option d’exportation a des paramètres personnalisés qui peuvent être facilement accessibles par les utilisateurs dans la mise à jour d’Adobe Premiere Pro.

Pour exporter des fichiers à partir du logiciel, Adobe est passé d’une approche axée sur le format à une conception axée sur la destination. Les utilisateurs de Premiere Pro peuvent désormais exporter des fichiers vers un lecteur local. En se concentrant sur la destination du contenu, Adobe Premiere Pro rationalise le processus de diffusion des vidéos terminées.

Les utilisateurs peuvent cibler une plate-forme de médias sociaux ou un format de média donné pour exporter les vidéos qui peuvent être directement téléchargées. La société de logiciels travaille actuellement sur le rendu en arrière-plan qui peut aider les utilisateurs à effectuer des modifications lors de l’exportation.

