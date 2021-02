Adobe lance la mise à jour de janvier pour Premiere Pro et After Effects: tout ce que vous devez savoir

01 févr.2021 15:37:21 IST

Adobe a publié des mises à jour pour les deux Premiere Pro et Effets secondaires. La mise à jour de janvier apporte certaines nouvelles mises à jour de fonctionnalités et améliorations de performances aux logiciels. Selon un communiqué de la société, le Adobe Premiere Pro obtiendra désormais le support du timecode pour les fréquences d’images non standard. Cela signifie que l’application logicielle de montage vidéo aura un support supplémentaire pour afficher et utiliser tous les codes temporels de fréquence d’images non standard. Ces codes temporels peuvent être de 120 images par seconde (fps), 240 fps ou des clips VFR.

De plus, les fonctionnalités «Espace colorimétrique» et «Courbe gamma» d’Adobe Premiere Pro ont été modifiées par défaut. L’espace de travail et la courbe gamma par défaut ont été modifiés pour tous les fichiers rouges. Alors que dans les anciennes versions, Color Space était Rec 709, dans la version 14.8 et les versions ultérieures, Color Space sera RedWideGamutRGB dans les fichiers Red et Komodo. De même, alors que les anciennes versions avaient une courbe Gamma à BT.1886 pour les fichiers Red, elle a été améliorée vers Log3G10 dans la dernière version. Il en va de même pour les fichiers Komodo.

La société a mentionné que tous les anciens projets continueront d’avoir les paramètres précédents et ne seraient pas affectés par le changement de l’espace colorimétrique et de la courbe gamma. Les utilisateurs auront la possibilité de choisir de modifier les paramètres des deux fonctionnalités en fonction de leurs besoins.

Troisièmement, la mise à jour de janvier 2021 a également amélioré les performances du codage H.264 / HEVC pour les processeurs TigerLake, qui sont les processeurs mobiles Intel Core de 11e génération.

Dans le cas de Effets secondaires, le communiqué de presse parlait d’un remplissage plus sensible au contenu, grâce auquel les utilisateurs peuvent supprimer «proprement» des objets des images. Cela peut être fait en utilisant les décalages d’éclairage dans les images. Les utilisateurs seront également aidés par les changements d’éclairage sévères qui se produisent sur le métrage. En outre, le logiciel a reçu un espace de travail par défaut modifié et une courbe gamma pour tous les fichiers rouges.

