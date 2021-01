Adieu Diesel. Le futur Nissan Qashqai deviendra 100% hybride

Prévu pour cette année, la nouvelle génération du roi des multisegments compacts, le Nissan Qashqai, promet d’atteindre le marché plein de nouveautés. Non seulement dans la conception, mais aussi dans la plate-forme, la technologie et même dans les moteurs, qui remplacent le diesel par une propulsion hybride.

A l’heure où le segment des SUV C dispose d’une offre incomparablement plus large que ce qui était la réalité, lorsque le modèle est arrivé, le Nissan Qashqai annonce une nouvelle génération, avec des promesses de renforcer les prétentions à un trône, qu’il a conquis dès son plus jeune âge.

Pour cela, le futur Qashqai promet d’arriver plein de nouveautés et pratiquement sans repartir morceau par morceau, concernant le modèle encore en vente. À commencer par une nouvelle plateforme développée par l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, appelée CMF-C, ainsi qu’une toute nouvelle gamme de moteurs qui feront du Nissan Qashqai un modèle exclusivement hybride.

Le futur Nissan Qashqai, toujours en développement

Moteurs: uniquement hybrides

Première nouvelle choc: il n’y aura plus de Diesel. Malgré les excellentes performances commerciales que les versions diesel ont toujours connues dans la génération actuelle, Nissan a déjà décidé que le futur Qasqhai n’aura que des moteurs hybrides, allant du déjà connu quatre cylindres Mild Hybrid, au tout nouveau – en Europe, bien sûr … – Système de propulsion hybride ePower.

Quant au premier, beaucoup plus conventionnel, il repose sur une version améliorée du bloc 1,3 litre Turbo (DIG-T) déjà disponible en plusieurs modèles, non seulement chez Nissan, mais aussi chez Renault et même Mercedes, associée à un système hybride de 12V (c’est moins cher que le 48V), qui comprend une petite batterie lithium-ion, aidant à la récupération et améliorant l’intervention de Stopt & Start.

Tout en ajoutant 22 kg au poids du système de propulsion, la marque garantit que ce système assure également une amélioration en termes d’économie de carburant, en plus d’une réduction des émissions de CO2 de 4g / kg. Des chiffres qui, il faut le dire, n’ont pas encore été approuvés.

L’intérieur du prochain Nissan Qashqai 100% hybride

Annonçant des puissances pouvant varier entre 140 et 160 ch, ce bloc peut apparaître soit couplé à la traditionnelle boîte manuelle à six rapports, soit à la nouvelle boîte Xtronic CVT. Ce dernier, exclusif au moteur de 160 ch, et que la marque garantit d’être plus efficace et plus épargné, même lorsqu’il est associé à un système de traction intégrale à cinq voies: Standard, ECO, Sport, Snow et Off-Road.

En fait, il s’agit d’une solution qui n’est disponible qu’avec le bloc le plus puissant, et qui ne peut pas être intégrée à l’hélice de 140 ch.

Une e-Power développée pour l’Europe

Quant au système de propulsion hybride e-Power, qui, n’étant pas un hybride rechargeable, diffère des hybrides conventionnels en ce que le moteur thermique n’est pas directement connecté aux roues, mais sert uniquement à charger les batteries (qui, à son tour, actionne le moteur électrique, ce qui fait tourner les roues), a acquis une grande popularité au Japon. Bien que et selon Nissan, la version qui arrive en Europe est une «évolution hautement améliorée, grâce à l’introduction d’un moteur électrique 47% plus puissant, en plus d’un moteur thermique plus puissant.

Déjà sans Diesel, le futur Nissan Qashqai deviendra exclusivement hybride

Quant à ce dernier, il s’agit d’un nouveau bloc essence de 1,5 litre, avec un taux de compression variable, annonçant une puissance finale de 190 ch et un couple maximal de 330 Nm. Avec le système pour ne pas arrêter d’annoncer, aussi la possibilité de pouvoir circuler sans que le moteur thermique ne démarre, même pendant de très courtes périodes.

Accompagnant la e-Power, la célèbre e-Pedal, permettant de rouler en n’utilisant qu’une seule pédale pour accélérer et décélérer, une solution qui finit par contribuer également à récupérer de l’énergie grâce au système de freinage renégératif.

«En adoptant la transmission à moteur 100% électrique avec e-POWER dans le nouveau Qashqai, les clients peuvent profiter des avantages de la conduite d’une voiture électrique sans se soucier de l’autonomie ou de l’accès à une structure de charge», explique le député Président pour la planification des produits chez Nissan Automotive Europe, Marco Fioravanti.

