Adidas Yeezy Boost 350 V2 « Bred » Restock mène à une immense frustration

Les sneakerheads pensaient avoir une chance ce matin, bien que beaucoup n’aient pas eu cette chance.

Lorsque Kanye West a quitté Nike pour Adidas il y a quelques années, beaucoup ne savaient pas pourquoi il ferait une telle chose. Pour Kanye, c’était une décision très facile car Adidas était sur le point de le laisser faire ce qu’il voulait. Maintenant, Kanye a livré de nombreuses silhouettes à la marque et il est même devenu milliardaire en 2020 en conséquence directe de son travail avec les trois bandes. La seule silhouette qui est restée incroyablement populaire est la Adidas Yeezy Boost 350 V2 et samedi, un coloris classique a été réapprovisionné. Le coloris en question est le modèle noir et rouge « Bred » qui a été très recherché au fil des ans. Chaque fois que cette sneaker est sortie, elle est soumise à une tonne de battage médiatique et à des sneakerheads malchanceux, qui sont laissés de côté en raison d’un stock limité. Avec ce dernier réapprovisionnement, il est clair que certaines choses ne changent jamais. Image via Adidas Ces coups de pied ont été abandonnés tôt le matin et il s’est avéré que très peu de gens étaient en mesure de mettre la main sur une paire. Cela a conduit à beaucoup de frustration chez les sneakerheads qui se sont immédiatement tournés vers Twitter pour déclarer leurs pertes. C’est une tendance qui se produit presque tous les samedis maintenant et entre Jordan Brand et Yeezy, il y a beaucoup de fanatiques de baskets mécontents. Découvrez ce que les gens avaient à dire sur le réapprovisionnement, dans les commentaires ci-dessous.