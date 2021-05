Adele surprend ses fans en célébrant son 33e anniversaire

Maisonetstyles Canapé 3 places fixes - 100% coton - coloris chocolat ADELE

Le canapé ADELE 3 places fixe est caractérisé par son style accueillant et naturel, ses coussins de dossier et dassise, ses 2 coussins de décoration, ses accoudoirs à crosse (arrondis) et sa finition en passepoils. Ce canapé 3 places est disponible en canapé fixe ou en canapé convertible (3 types de couchage et 2 épaisseurs de matelas proposés) et est déhoussable. Son revêtement 100% coton offre une très belle qualité, épaisse et résistante dans le temps. Le revêtement : - 100% coton demi natté pour un toucher doux (325 g/m²). - Entièrement déhoussable. - Nettoyage à sec. Les coussins : - 2 coussins dassise, mousse polyéther 30 kg/m3, mousse haute résilience 23 kg/m3 et calotte mousse polyéther 17 kg/m3 pour une haute durabilité dans le temps - dossier et 2 coussins d'appoint garnis de flocons de mousse calibrés polyéther. La structure : - Structure en pin massif, et panneaux de particules - Suspension par sangles élastiques entrecroisées. - Pieds PVC 5cm de haut Nos garanties : - Certification NF ameublement - Garantie 5 ans structure et mousse - Garantie 2 ans revêtement Dimensions : Longueur : 190 cm Hauteur : 85 cm Profondeur : 92 cm Assise : 151 x 43 x 89 cm Coussins : 45 x 45 cm Largeur accoudoir : 19,5 cm Profondeur accoudoir : 92 cm Hauteur accoudoir : 67 cm Notre canapé est fabriqué à la demande, chez notre fabriquant situé en France.