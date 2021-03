Addison Rae’s She’s All That Remake va à Netflix alors que les premières images sont révélées

Le prochain redémarrage de la comédie romantique de 1999 par échange de sexe Elle est tout ça, qui a été ingénieusement intitulé Il est tout ça, a maintenant été attrapé par Netflix dans le cadre d’un accord qui aurait coûté au géant du streaming quelque part dans la région de 20 millions de dollars. Avec Addison Rae, la sensation devenue actrice de TikTok et Cobra Kai star Tanner Buchanan, Netflix publiera la réimagerie cette année.

Le prédécesseur populaire du film, Elle est tout ça, met en vedette Freddie Prinze Jr., Rachel Leigh Cook et Paul Walker, et se concentre sur le jock du lycée Zach, qui est largué par sa petite amie reine des abeilles et fait donc un pari avec ses amis pour prendre le geek Laney et faire de sa reine du bal. Ce sur quoi il n’a pas misé, comme les personnages ne le font jamais dans ces films, c’est tomber amoureux d’elle. L’histoire est basée sur My Fair Lady de George Bernard Shaw, et bien que She’s All That n’ait pas été particulièrement bien accueillie lors de sa sortie, elle a suscité une certaine popularité dans les années qui ont suivi. Attendez-vous à ce qu’il soit tout cela pour suivre une intrigue très similaire avec les rôles simplement inversés, souvent à un effet comique.

La nouvelle prise, Il est tout ça, sera raconté du point de vue de la femme principale, avec Addison Rae devrait jouer le rôle de l’influenceur Padgett Sawyer, un personnage inspiré du rôle de Freddie Prinze Jr. dans le premier film. L’histoire suivra une mise en place similaire, mais cette fois avec la torsion de l’échange de genre, alors que Padgett est chargé de transformer le plus grand perdant de l’école, joué par Tanner Buchanan, en roi du bal.

Il est tout ça est dirigé par Méchantes filles et Horrible vendredi cinéaste Mark Waters, d’après un scénario écrit par R. Lee Fleming, qui a également écrit la sortie de 1999. De plus, original Elle est tout ça Les producteurs Jennifer Gigbot et Andrew Panay sont également à bord, produisant la dernière version avec Bill Block pour Miramax. Il est également signalé qu’en raison de l’implication d’Addison Rae, TikTok est également impliqué à un certain titre.

La star originale de She’s All That, Rachael Leigh Cook, jouera également dans le redémarrage, et bien que l’on pensait auparavant qu’elle reprendrait le rôle de Laney Boggs du premier film, il a depuis été révélé qu’elle jouerait un nouveau personnage entièrement. Nommé Anna Sawyer, Cook jouera dans Il est tout ça en tant que mère du personnage de Rae, Padgett. Le reste du casting de soutien comprend Madison Pettis, Peyton Meyer, Isabella Crovetti, Annie Jacob, Myra Molloy et Matthew Lillard.

Cook s’est précédemment rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer le prochain remake en disant: « Je suis ravi de retrouver autant de visages familiers! Cette version a une nouvelle tournure que je pense que les gens apprécieront vraiment. » Bien que dans le passé, Cook ait noté qu’elle préférerait que le film soit une suite directe plutôt qu’un redémarrage en disant: « Je serais fasciné de savoir comment ils envisageraient de faire cela, mais je ne pourrais jamais répondre à cela aveuglément. Je pense qu’elle est All That est une histoire de lycée intrinsèque, mais je pense qu’il y a certainement de la place pour réorganiser cette idée pour la présenter à un nouveau public. » Alors, Cook a-t-il parlé de l’idée de quelque chose d’entièrement nouveau, ou son rôle en tant que Laney est-il gardé secret? Seul le temps nous le dira …

Il est tout ça devrait frapper Netflix plus tard cette année. Cela nous vient grâce à Deadline.

Sujets: elle est tout ça