Adam Wingard s’apprête à amener les ThunderCats sur grand écran

La longue route sinueuse vers un ThunderCats Le film touche peut-être enfin à la fin, car il semble qu’Adam Wingard est prêt à écrire / diriger l’adaptation.

Dans la foulée de la sortie de Godzilla contre Kong, Le réalisateur Adam Wingard est déjà occupé sur une autre franchise / série bien-aimée: ThunderCats! Le rapport vient de Deadline (qui a interviewé le réalisateur plus tard et a confirmé son implication), qui dit que Wingard réécrira le script actuel avec son copain, Simon Barrett.

Wingard a précisé que Warner Bros était apparemment très satisfait de son travail sur Godzilla contre Kong et lui a permis de monter à bord de ce «projet passion» qui est le sien.

J’aime ThunderCats. Bien que cela ait débuté juste avant ma naissance, c’était un spectacle que je me souviens avoir regardé encore et encore, un peu comme les Tortues Ninja. Enfer, j’ai adoré le redémarrage plus inspiré des anime qui est sorti il ​​y a quelques années. Il y a des traditions et des personnages intéressants dans la série qui semblent mûrs pour d’autres histoires intéressantes.

Je ne peux pas dire que j’ai toujours été à bord avec un ThunderCats film (il semble mieux construit pour la narration d’animation pure), mais après avoir regardé GvK, je suis assez excité de voir ce que Wingard peut en faire.

Aucun mot sur si ce projet viendra avant ou après sa suite / redémarrage déjà annoncé pour FaceOff, mais il semble que nous pourrions enfin voir ThunderCats sur grand écran.