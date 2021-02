Adam Wingard développe une suite Face / Off

La Godzilla contre Kong le cinéaste cherche à se plonger dans une confrontation emblématique différente avec son prochain projet Face / Off suivre.

Alors que nous attendons le lancement du prochain film de Wingard (la confrontation tant attendue entre Godzilla et Kong), on sait ce que le réalisateur a prévu pour la suite! Je dois être honnête, ce n’est certainement pas ce à quoi je m’attendais. Apparemment, le cinéaste travaillera sur un tout nouveau Face / Off film.

Le rapport original (provenant de Deadline) mentionnait que le film serait un remake / ré-imaginer le film d’action classique des années 90 de John Woo. Plus tard, cependant, Adam Wingard lui-même s’est tourné vers les médias sociaux pour clarifier que son film serait en fait une SEQUELLE DIRECTE pour Face / Off au lieu.

Adam clarifie un peu les choses sur Instagram… Face / Off est un film miraculeux, nous n’essaierions jamais de recréer directement sa magie, mais nous sommes très enthousiasmés par ce que nous avons prévu. pic.twitter.com/hXtTDcTGiw – Simon Barrett (@Simon_Barrett) 12 février 2021

Franchement, je n’étais pas très enthousiasmé par la nouvelle quand elle est tombée. Ce n’est pas un film qui a nécessairement besoin d’un remake, et sans le style caractéristique de Woo, pourrait facilement être sans vie. Le fait de dire que c’était une suite, cependant, a ouvert beaucoup plus de possibilités qui ont piqué mon intérêt.

Windgard écrira le scénario avec son collaborateur normal Simon Barrett. Aucun autre mot sur ce que la nouvelle histoire pourrait impliquer (ou si l’un des acteurs originaux trouvera un moyen de revenir), mais j’ai vraiment hâte de voir comment celle-ci se réunira.