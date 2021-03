Adam Wingard a été choisi pour adapter « ThunderCats » au cinéma

Après le succès retentissant au box-office de « Godzilla contre Kong», Son directeur Adam Wingard un espace avec Warner Bros pour adapter au cinéma l’une des franchises classiques les plus emblématiques de la télévision: « ThunderCats», Qui a atteint le public pour la première fois en 1985.

Les dirigeants de Warner Bros auraient obtenu les droits sur la série en 1989, quand elle a pris fin, la gardant active en 2011 et 2020 avec deux redémarrages différents, en plus de lignes de jouets, de bandes dessinées et de livres qui ont augmenté l’univers narratif de l’oeuvre originale.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Seth Rogen clarifie l’histoire d’Emma Watson dans « This Is The End »

« ThunderCats » présente l’histoire d’un petit groupe de héros de l’espace extra-atmosphérique venus sur Terre pour demander l’asile après la destruction de leur monde, s’engageant dans une guerre contre Mumm-Ra, un ancien prêtre égyptien pour sa trahison du pharaon qu’il cherchera à détruire les protagonistes pour prolonger son règne de terreur sur la planète

Selon Deadline, l’adaptation de « ThunderCats » au cinéma présentera la série classique comme point de départ, bien que chacun de ses personnages soit abordé sous un angle complètement différent, ce que Wingard s’est avéré être un expert après la première. de « Godzilla vs Kong ».

«ThunderCats est un projet de rêve pour moi. Quand j’étais au lycée, j’étais obsédé par ça. On pourrait penser qu’à ce moment-là, j’étais un peu grosse et que mes années d’obsession étaient à six ans. Ma véritable obsession est venue au lycée, le summum de ma décision de devenir cinéaste et de pousser dans cette direction », a assuré le réalisateur à Deadline.

Selon Wingard, la raison de ses mauvaises notes à cette époque est qu’il passait tout son temps à écrire son script ThunderCats, qui atteignait 272 pages manuscrites et qui, à ce jour, se conserve encore.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Après des controverses, les Oscars assouplissent les exigences d’assiduité

Adam Wingard a commencé sa carrière cinématographique avec des films d’horreur à petit budget, atteignant son premier succès commercial en 2011 avec « You Are Next ». De là, il a réussi à gagner une certaine notoriété avec « The Guest », « Blair Witch » et la tristement célèbre adaptation américaine de « Death Note » pour Netflix.