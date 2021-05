Adam Sandler répond à une vidéo le montrant accidentellement renvoyé d’IHOP

Samsung TV SAMSUNG QE65Q60T

Entrez dès aujourd'hui dans une nouvelle ère avec le téléviseur Samsung QLED 65Q60T. La technologie QLED offre des couleurs toujours plus précises, réalistes et éclatantes pour profiter d'un TV UHD 4K aux images époustouflantes. Féru de sport, de jeux vidéo ou bien de films et séries, le TV QLED répond à toutes vos attentes pour vous offrir une expérience unique et sans limite avec sa nouvelle technologie DUAL LED. L'accès à vos applications préférées ne vous semblera jamais aussi simple et intuitif. Le tout en parfaite harmonie avec votre intérieur, grâce aux solutions d'intégrationinnovantes et un design épuré ! TV QLED 2020 : l'expertise Samsung au service d'une qualité d'image exceptionnelle Le téléviseur Samsung 65Q60T, avec son écran de 65 pouces, soit 163 cm, bénéficie d'une qualité d'image tout simplement exceptionnelle. Grâce à la technologie Quantum Dots, le TV capte la lumière et restitue une palette de couleurs d'un réalisme sans précédent qui ne s'altèrent pas dans le temps. La technologie Crystal Processor vous permet de bénéficier d'une image qui ne laisse indifférente. Ce fantastique résultat est rendu possible grâce à une puce unique qui orchestre la couleur, optimise le contraste nécessaire et gère le HDR. Quel que soit le niveau de lumière ambiante, la technologie Quantum HDR vous permet de profiter de l'ensemble des détails de l'image grâce à un contraste incomparable et une luminosité sans égal.Et avec la technologie Quantum Dots, peu importe le niveau de lumière qui vous entoure, profitez de l'ensemble des détails de l'image grâce à un contraste incomparable ne se dégradant pas dans le temps. Compatible HDR+, le téléviseur Samsung QLED 4K atteint un pic de luminosité ju