Adam Sandler et Christopher McDonald recréent Happy Gilmore 25 ans après sa première

Cela faisait 25 ans que la première de «Joyeux Gilmore», l’une des meilleures comédies des années 90 et chargée de catapulter la carrière de Adam Sandler, l’un des acteurs les plus appréciés aujourd’hui. Alors qu’il avait déjà réalisé le populaire «Billy Madison», ce film a reçu de bonnes critiques, ainsi que d’excellents commentaires du public.

Cette bande tourne autour Joyeux Gilmore, un joueur de hockey sur glace frustré qui semble n’avoir aucun objectif dans son avenir, mais tout change lorsque l’État est sur le point d’achever la maison de sa grand-mère faute de paiements, et pour cette raison il se consacre à jouer des tournois de golf pour récolter de l’argent , profitant d’un swing puissant qu’il a entraîné dans son enfance.

Tout n’est pas facile pour Gilmore, alors qu’il rencontre le méchant de ce film, Tireur McGavin, qui tentera de l’empêcher de rejoindre le tournoi et même d’acheter la maison de sa grand-mère comme moyen de chantage. Se souvenir de son 25e anniversaire, les deux protagonistes étaient présents sur les réseaux sociaux incarnant à nouveau leurs personnages.

La vidéo de Sandler est dédié à Mgavin et l’a contesté en démontrant une nouvelle version: «Cela fait 25 ans que j’ai fait ça, voyons ce qui se passe. Shooter McGavin, c’est pour toi.. La publication totalise plus de 600 mille J’aime actuellement et a obtenu la réponse du tireur: «Bon voyage Gilmore. 25 ans, hein? […] Merci à tous les fans et merci, Adam Sandler, pourquoi ne me rencontrez-vous pas au 9th Green à ?? Oh, et mon Dieu, porte quelque chose de bien « .

Qui était également présent dans les messages était Ben Stiller, interprète du gardien maléfique de la grand-mère de Gilmore: « C’est une belle balançoire, M. Gilmore. Félicitations pour votre anniversaire et pour être un petit-fils si aimant. Je suis si heureux de prendre bien soin d’elle pendant ses« années dorées ». ».