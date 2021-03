Adam Levine de Maroon 5: « Il n’y a plus de gangs, c’est une race mourante » | 45S

Déclarations fortes. Adam Levine, le chanteur principal de Maroon 5, a déclaré qu’actuellement les groupes disparaissent, indiquant qu ‘«il n’y en a plus».

Dans une récente interview avec Zane Lowe sur Apple Music, le chanteur a évoqué l’époque où des chanteurs comme Avril Lavigne étaient les plus discutés et la nostalgie qui le submergeait.

«Vous regardez ces choses en arrière et, c’est drôle, j’ai montré des clips vidéo à ma petite fille, ma petite fille. Et c’est drôle de voir comment vous allez et venez pour regarder ces vieilles vidéos, écouter ces vieilles chansons, jouer beaucoup de disques d’Avril Lavigne. C’est fou, parce que vous ne vous en souvenez pas de la même manière, parce que vous l’avez pris pour acquis, parce que c’était comme quand vous étiez petit et que c’était juste une partie de ce que vous aviez à la radio. Mais il y a de très bonnes chansons dont je ne comprenais pas à quel point elles étaient bonnes à l’époque », dit-il.

Il a profité de ce moment pour parler de la façon dont l’industrie musicale actuelle est actuellement, en la comparant lorsque Maroon 5 est devenu la célébrité.

«C’est drôle, quand le premier album de Maroon 5 est sorti, il y avait encore d’autres groupes. J’ai l’impression qu’il n’y a plus de groupes, tu sais? C’est ce qui me rend un peu triste, c’est qu’il n’y avait que des groupes. Il n’y a plus de groupes et j’ai l’impression qu’ils sont en train de mourir. Je veux dire, il y a encore beaucoup de groupes, et peut-être qu’ils ne sont pas autant sous les feux de la rampe, ou sous les feux de la rampe de la pop, mais j’aimerais qu’il puisse y en avoir plus autour », dit-il.

Cela n’a pas été bien pris par de nombreux internautes qui ont utilisé leurs réseaux sociaux pour montrer leur désaccord avec lui chanteur. Garbage s’est même adressé à lui dans un tweet.

Que sommes-nous Adam Levine? CHATS?!?!? – Ordures (@garbage) 4 mars 2021

Et le tonnage était armé

Sans plus tarder, nous vous laissons avec quelques tweets indiquant qu’Adam vit apparemment dans un autre monde.