Adam Levine admet avoir triché dans une interview refait surface

Adam Levine a été critiqué récemment alors que de plus en plus de femmes continuent de divulguer leurs DM avec le chanteur et l’accusent d’être infidèle envers sa femme.

Dans une interview refait surface, le chanteur de Maroon 5 a précédemment admis avoir trompé des partenaires dans le passé.

Adam Levine a affirmé que « la monogamie ne fait pas partie de notre constitution génétique » dans une ancienne interview.

Dans une interview de 2009 avec Cosmopolitan, cinq ans avant que Levine ne se marie avec le mannequin de Victoria’s Secret Behati Prinsloo, l’interprète de « She Will Be Loved » a parlé de son point de vue sur la monogamie et la tricherie.

« Instinctivement, la monogamie ne fait pas partie de notre constitution génétique », a déclaré Levine lorsqu’on lui a demandé pourquoi les hommes trichent. « Les gens trichent. J’ai triché. Et vous savez quoi? Il n’y a rien de pire que le sentiment de le faire. »

Levine a également partagé que, contrairement aux paroles de ses chansons, il n’est pas aussi stable émotionnellement qu’il en a l’air.

« Dans la vraie vie, je suis émotionnellement confus, ce qui me permet d’écrire des chansons », a-t-il poursuivi. « Je suis Poissons, et on dit que les Poissons sont très sensibles. »

« Si les hommes étaient simplement honnêtes avec eux-mêmes, ils verraient qu’ils ont tous ce côté-là. »

Alors que Levine n’était pas avec Prinsloo au moment de l’interview, le chanteur est sorti avec sa chérie du lycée, Jane Herman, et la serveuse Rebecca Ginos dans les années précédant l’interview Cosmopolitan.

Levine s’est également décrit comme quelqu’un ayant la « capacité de se détacher » des choses, qu’il a qualifiées de sa meilleure et de sa « pire caractéristique ».

Il a ajouté: « Je me suis laissé aller au point où c’est une mauvaise chose. Les gens sont durs avec eux-mêmes. Je ne le suis pas. »

L’interview refait surface intervient après que Levine a été accusé d’avoir trompé Prinsloo.

Le mannequin, que Levine a épousé en 2014, est actuellement enceinte de leur troisième enfant.

Le leader de Maroon 5 a catégoriquement nié les rumeurs de tricherie rendues publiques pour la première fois par le modèle Instagram Sumner Stroh, qui s’est manifesté et a allégué qu’elle était dans une relation d’un an avec Levine.

« On dit beaucoup de choses sur moi en ce moment et je veux clarifier les choses », a-t-il écrit sur des histoires Instagram.

« J’ai fait preuve d’un manque de jugement en parlant avec quelqu’un d’autre que ma femme de TOUTE manière flirteuse. Je n’ai pas eu de liaison, néanmoins, j’ai franchi la ligne pendant une période regrettable de ma vie. »

Levine a ensuite condamné son comportement et a proclamé que sa famille « s’en sortirait ensemble ».

Dans une vidéo TikTok partagée le 19 septembre, Stroh a affirmé que lorsqu’elle et Levine se seraient réunis, elle avait eu l’impression que le mariage de Levine avec Prinsloo « était terminé ».

« Je croyais qu’ils gardaient le silence pour éviter la presse négative parce que, comme je l’avais dit, j’étais nouvelle à LA », a-t-elle expliqué dans sa vidéo. « Alors j’ai juste supposé qu’avec des célébrités de ce calibre, c’était comme ça. »

Depuis la vidéo initiale de Stroh, davantage de femmes ont présenté leurs propres allégations concernant des messages de flirt reçus de Levine, y compris son ancien professeur de yoga, Alanna Zabel.

Zabel avait été l’instructeur de Levine de 2007 à 2010 et a affirmé que l’ancien juge de « The Voice » lui avait envoyé un « texte séduisant » pendant cette période.

Dans le texte, il aurait dit à Zabel qu’il voulait « passer la journée » avec elle « nue ».

