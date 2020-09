Actualités de la semaine sur le coronavirus (VIDEO)

Depuis la découverte du virus qui cause le COVID-19, le cycle quotidien des nouvelles est submergé de mises à jour sur la façon dont l’agent pathogène se propage, ce que le bogue fait au corps et quelles solutions pourraient enfin mettre fin à la pandémie.

Mais rester au courant de toutes les dernières nouvelles sur les coronavirus peut être un défi. Pour vous aider à vous tenir informé, chez Live Science, nous avons compilé une courte liste de nouvelles remarquables de la semaine – ce sont celles qui ont vraiment retenu notre attention.

Stéroïdes pour les patients gravement malades

Selon une nouvelle analyse publiée cette semaine, les stéroïdes bon marché peuvent réduire le risque de décès chez les patients atteints de COVID-19 gravement malades.

L’analyse a inclus les données de sept essais cliniques randomisés, ce qui signifie que les patients ont été assignés au hasard pour recevoir des corticostéroïdes ou uniquement des soins standard. Dans l’ensemble, les patients recevant des stéroïdes avaient un risque de décès réduit de 34% par rapport à ceux recevant des soins standard. Les trois stéroïdes testés dans les essais – la dexaméthasone, l’hydrocortisone et la méthylprednisolone – agissent tous en supprimant la réponse immunitaire du corps et en réduisant l’inflammation. Ils provoquent également la constriction des vaisseaux sanguins et aident à réduire la fibrose ou le développement de tissus cicatriciels épais.

Sur la base de ces résultats, l’Organisation mondiale de la santé a révisé ses directives de traitement pour les corticostéroïdes et recommande maintenant que les médicaments soient utilisés comme norme de soins pour les patients atteints de COVID-19 gravement malades. Ceux qui souffrent d’infections légères ne devraient pas prendre de stéroïdes parce que “les données actuelles indiquent qu’ils ne tireraient probablement pas d’avantages et pourraient nuire” à la prise de ces médicaments, selon les directives.

Cette statistique virale, expliquée

Une statistique des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a alimenté cette semaine une fausse déclaration virale sur les médias sociaux, qui prétend que le nombre de décès par COVID-19 aux États-Unis est inférieur à celui officiellement déclaré. Cette affirmation est totalement erronée.

La statistique originale du CDC indiquait que «seulement 6%» des personnes décédées du COVID-19 aux États-Unis n’avaient aucune condition sous-jacente, telle que le diabète, et n’avaient subi aucune complication médicale pendant le traitement, comme une septicémie. Les 94% restants des personnes sont toujours décédées du COVID-19, mais leurs pronostics ont probablement été aggravés par leurs conditions médicales existantes, ont déclaré des experts à Live Science.

La fausse déclaration sur les médias sociaux a déformé ces statistiques pour suggérer que seulement 6% des plus de 180 000 décès COVID-19 signalés aux États-Unis étaient en fait causés par le virus; Ceci est une erreur.

«Les chiffres que vous avez entendus – il y a plus de 180 000 décès – sont de véritables décès dus au COVID-19. Qu’il n’y ait aucune confusion à ce sujet», Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses , a déclaré sur “Good Morning America”.

“Le fait est que ces personnes [with underlying conditions] ne seraient pas morts sauf s’ils ont été emportés par le COVID », a déclaré le Dr William Schaffner, professeur de médecine préventive et de maladies infectieuses au Vanderbilt University Medical Center dans le Tennessee. En d’autres termes, avoir des conditions sous-jacentes vous rend plus probable mourir du COVID-19.

Vaccins accélérés

Les vaccins COVID-19 pourraient obtenir une «autorisation d’utilisation d’urgence» avant d’être minutieusement testés dans des essais humains avancés, a annoncé cette semaine le chef de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Normalement, les vaccins doivent passer par des essais cliniques de phase 3, qui incluent des dizaines de milliers de personnes, pour obtenir l’approbation de la FDA. Seuls ces essais avancés peuvent fournir des preuves solides qu’un vaccin est à la fois sûr et efficace pour prévenir la maladie; mais étant donné le besoin pressant d’un vaccin contre le coronavirus, le commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn, a déclaré que l’agence pourrait autoriser l’utilisation d’urgence de certains vaccins candidats avant la fin des essais de phase 3.

L’autorisation d’utilisation d’urgence permet à des produits non approuvés d’être utilisés en cas d’urgence pour diagnostiquer, traiter ou prévenir des conditions graves ou potentiellement mortelles, «lorsqu’il n’y a pas d’alternatives adéquates, approuvées et disponibles», selon la FDA. Hahn a déclaré au Financial Times qu’un vaccin autorisé pour une utilisation d’urgence ne serait probablement autorisé que pour un groupe restreint de personnes.

Fauci fait valoir qu’aucun vaccin ne devrait être autorisé pour une utilisation d’urgence sans preuve claire qu’il est à la fois sûr et efficace. “L’un des dangers potentiels si vous laissez sortir prématurément un vaccin est qu’il serait difficile, voire impossible, pour les autres vaccins de recruter des personnes dans leur essai”, a déclaré Fauci à Reuters.

Publié à l’origine sur Live Science.

