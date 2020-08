Actrice par âge: Uschi Glas veut tourner et tourner

L’actrice Uschi Glas est maintenant au milieu des années soixante-dix et ne veut toujours pas lâcher prise. Elle apprend des langues étrangères, aime cuisiner et a une opinion claire sur la crise Corona.

Votre âge ou la pandémie corona ne sont pas une raison pour que l’actrice Uschi Glas se repose. “Pour moi, il ne se passe pas un jour où je pense: Ui, qu’est-ce que je vais faire aujourd’hui?”, A déclaré le joueur de 76 ans à “Augsburger Allgemeine”. La forme physique est particulièrement importante pour elle, “parce que je crois qu’il faut être en bonne forme physique pour rester en forme dans sa tête”.

“Je ne veux pas m’asseoir, laisser passer le jour et puis c’est le soir”, a déclaré l’actrice au journal. C’est pourquoi elle apprend l’espagnol ou perfectionne son anglais. En raison de la pandémie corona, elle a aussi beaucoup lu ces derniers temps. Son âge ne pouvait pas lui faire de mal: “Je me sens bien, je me sens curieuse, je me sens intéressée.” Cela a toujours été le cas et n’a jamais changé avec l’âge.

Le sport et la nutrition jouent un rôle majeur pour le joueur de 76 ans. «Je suis active depuis que je peux penser», dit-elle. “Je veux pouvoir bouger, je veux tourner et tourner.” Elle mange également des «bonnes choses». “Nous adorons cuisiner.” En vue de la pandémie corona, l’actrice a appelé au respect de la réglementation. “Je suis si sensible à faire ce qu’on nous demande.” Elle pense qu’il est très négligent si les gens refusent de porter un masque buccal dans le métro.

Plus récemment, Glas a été vu dans un rôle de soutien dans la série de films “Fack Ju Göthe”. Le film “Max and the wild 7” sortira le 6 août avec sa participation.