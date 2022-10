Activision Blizzard ne sortira pas de nouveau Call of Duty en 2023

le développeur ActivisionBlizzard a signalé qu’il publiera une grosse mise à jour pour »Appel du Devoir Guerre Moderne 2 » en 2023 au lieu de lancer un nouvel opus de la franchise » Call of Duty » comme d’habitude chaque année. Selon de nouveaux rapports, la société utilisera ses ressources pour créer une extension pour le titre, y compris une nouvelle campagne et un nouveau contenu multijoueur.

Le journaliste du jeu vidéo Jason Schreierconnu pour avoir des contacts au sein d’Activision Blizzard, a confirmé cette information, la série »Call of Duty » reprenant sa sortie de nouveaux épisodes jusqu’en 2024, avec un nouveau jeu développé par tréyachqui sera vraisemblablement le cinquième opus de la saga »Call of Duty Black Ops ».

Le jeu vidéo de tir est l’une des franchises les plus longues et les plus proliférantes dans le monde des jeux vidéo, avec son premier titre créé en 2003. Depuis lors, les développeurs Infini Ward et Treyarch développent en alternance de nouveaux jeux vidéo chaque année depuis 2005.

Si Activision Blizzard décide de ne pas sortir un nouveau « Call of Duty » en 2023, ce sera la première fois depuis plus de 15 ans qu’on n’en verra pas dans sa déjà bien connue sortie de novembre.

Bien qu’il s’agisse de l’une des franchises les plus populaires de tous les temps, les titres »Call of Duty » ont été largement critiqués au fil des ans pour leur manque de gameplay innovant. Désormais, »Call of Duty »: Modern Warfare 2 » aura un nouveau mode à la troisième personne, qui vise à apporter un nouveau visage à la franchise.

Une récente version bêta du jeu a été criblée de pirates utilisant des aimbots et des astuces de carte malgré la technologie anti-triche d’Activision Blizzard qui promettait que de tels problèmes ne se produiraient pas. Malgré les plaintes des joueurs, chaque tranche « Call of Duty » se classe régulièrement parmi les jeux les plus vendus de chaque année.

Le dernier opus »Call of Duty : Modern Warfare 2 » développé par Infinity Ward sortira le 28 octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5Xbox One, Xbox série X|S et PC.