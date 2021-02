Action Comédie Twisted Metal Programme de télévision officiellement en production

Twisted Metal est l’une des franchises PlayStation propriétaires les plus anciennes et les plus emblématiques – et maintenant elle obtient officiellement sa propre émission de télévision. Il y a eu des murmures concernant ce projet depuis des années maintenant, mais Variety a révélé qu’il progressait officiellement enfin. Sony Pictures TV développera la série en collaboration avec PlayStation Productions, tandis que Rhett Reese et Paul Wernick de Dead Pool et Zombieland la renommée s’est inscrite pour produire la «comédie d’action».

« Twisted Metal est l’une des franchises les plus appréciées de PlayStation », a déclaré Sony bigwig Asad Qizilbash. «Nous sommes ravis d’avoir une équipe aussi formidable qui travaille à donner vie à ce jeu emblématique pour les fans.»

L’intrigue verra un «étranger à la bouche motrice offrir une chance à une vie meilleure […] s’il parvient à livrer un colis mystérieux à travers une friche post-apocalyptique ». Il sera accompagné d’un voleur de voiture «heureux de la gâchette», et en chemin, le couple rencontrera «toutes sortes de maraudeurs sauvages conduisant des véhicules de destruction», y compris – vous l’avez deviné – Sweet Tooth.

Cobra Kai Michael Jonathan Smith rédigera le scénario, tandis que Will Arnett assistera Reese et Wernick dans un rôle de producteur exécutif. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Arnett était également sur le point d’exprimer Sweet Tooth, mais selon Variety, ce n’est pas le cas.

«Nous aimons Twisted Metal dans toute sa folie tordue», a déclaré Glenn Adilman, le chef du développement de la comédie pour Sony Pictures Television. «Michael Jonathan Smith est sorti du parc avec une adaptation bourrée d’action et brillamment amusante et nous sommes reconnaissants du soutien de Rhett, Paul, Will et nos amis sur PlayStation.»

Il s’agit de la deuxième adaptation de haut niveau sur laquelle la nouvelle PlayStation Productions a mis son nom, avec The Last of Us de HBO qui a également obtenu le feu vert récemment. Est-ce quelque chose que vous seriez prêt à regarder? Crash dans la section commentaires ci-dessous.