Achetez ces objets d’événement Roblox Ready Player Two

L’événement de chasse au trésor virtuel Ready Player Two à Roblox a officiellement débuté aujourd’hui, et les joueurs du monde entier recherchent les sept reliques. En plus de la quête de l’événement principal, 7 objets d’événement Ready Player Two sont également disponibles à l’achat. Ce sont tous des articles cosmétiques qui peuvent être personnalisés à votre avatar Robux!

Les joueurs ont peut-être vu ces objets en regardant les questions-réponses avec Builderman et Ernest Cline avant le début de la quête. Sinon, nous avons répertorié et détaillé les sept éléments de l’événement Ready Player Two disponibles à l’achat ci-dessous, ainsi que la façon de les acheter.

Comment acheter les éléments de l’événement Ready Player Two

Malheureusement, les éléments de l’événement Ready Player Two ne sont pas disponibles gratuitement. Au lieu de cela, ils doivent être achetés avec Robux. Cela pourrait être une déception pour certains joueurs qui n’ont actuellement pas Robux dans leur compte. Il n’y a aucune preuve que ces objets deviendront gratuits à l’avenir, mais ce serait formidable s’ils devenaient d’une manière ou d’une autre déverrouillables en jouant à la quête.

Pour acheter les sept objets d’événement Ready Player Two, ouvrez le hub Ready Player Two et recherchez le cercle vert qui se trouve juste en face de la boutique RP2 Swag. Tenez-vous à l’intérieur du cercle et c’est tout! Vous pouvez voir les sept objets de l’événement Ready Player Two et les acheter ici. Lors de l’achat, vous recevrez un badge pour chaque article!

Remarque: Vous ne pouvez pas acheter les objets d’événement Ready Player Two dans la boutique d’avatars. Également Casque RP2 sont dans cet espace vide. Pour une raison quelconque, l’image n’est pas là, mais vous pouvez toujours acheter les écouteurs!

Liste des éléments de l’événement Ready Player Two

Vous trouverez ci-dessous les sept éléments de l’événement Ready Player Two:

Casque de RV

Prix: 175 Robux

Badge: débloquez cet objet dans la boutique de butin RP2!

Ailes mécaniques « Gunters Never Die »

Prix: 100 Robux

Badge: Débloquez cet objet dans la boutique swag RP2!

Écouteurs Vaporwave

Prix: 120 Robux

Badge: débloquez cet objet dans la boutique de butin RP2!

Cagoule Vaporwave

Prix: 150 Robux

Badge: débloquez cet objet dans la boutique de butin RP2!

Sac à dos « Gunters for Life »

Prix: 60 Robux

Badge: débloquez cet objet dans la boutique de butin RP2!

Casque RP2

Prix: 35 Robux

Badge: débloquez cet objet dans la boutique de butin RP2!

Ailes Vaporwave

Prix: 250 Robux

Badge: débloquez cet objet dans la boutique de butin RP2!

Avez-vous acheté l’un de ces objets d’événement Ready Player Two dans la boutique de butin? Si vous participez à l’événement Virtual Treasure Hunt, consultez notre guide sur la façon d’obtenir la relique de la théière 1x1x1x1! Vous pouvez également vous rendre sur notre page Liste des codes promotionnels pour obtenir les 3 premières reliques de la quête.