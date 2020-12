Achèterez-vous Cyberpunk 2077? – sondage

La libération de Cyberpunk 2077 est à la porte. Nous pouvons littéralement sentir le gibier. Dans moins de 12 heures peuvent enfin tous plonger dans le monde cyberpunk dystopique. Le jeu sera activé 10 décembre 2020 publié pour PC, Xbox One, PlayStation 4 et Google Stadia (également jouable sur PS5 et Xbox Series X / S) et sera activé à partir de minuit.

Mais qu’en est-il de vos intérêts? « Cyberpunk 2077 » est probablement le titre numéro un du battage médiatique en 2020. Mais achèterez-vous le jeu et attendez-vous avec impatience le titre ou est-ce que le battage publicitaire vous passe et attend en premier? N’hésitez pas à participer à notre enquête à ce sujet et à nous faire part de vos réflexions.

Important: Si vous avez déjà acheté le jeu, assurez-vous de commencer maintenant votre précharge. Si vous voulez commencer à temps, ce serait un avantage. Surtout si vous avez acheté le jeu numériquement et que votre connexion Internet est plus lente. Nous souhaitons à tous beaucoup de plaisir à Night City!

