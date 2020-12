Acheter Cyberpunk 2077 Collector’s Edition, possible dans ces boutiques!

La libération de Cyberpunk 2077 est à la porte, sur 10 décembre 2020 le jeu est édité par le développeur CD Projekt RED pour PS4, Xbox One et PC. De plus, une mise à niveau gratuite vers PS5 et Xbox Series X sera possible au début – vous n’aurez donc pas à acheter le jeu plusieurs fois!

L’édition collector extrêmement convoitée est déjà largement épuisée. Mais il n’est pas encore complètement épuisé. Nous vous dirons où vous pouvez acheter l’édition spéciale.

Où puis-je acheter l’édition Collector?

Ci-dessous, nous listons toutes les boutiques en ligne où vous pouvez acheter la très convoitée édition collector de « Cyberpunk 2077 ».

Gardez toutefois à l’esprit que la disponibilité peut changer en quelques minutes, il n’y a donc aucune garantie que vous l’obtiendrez toujours partout. Le prix s’élève à 259 €. Si quelque chose se passe ici, vous découvrirez 45secondes.fr.

Que contient le CE pour Cyberpunk 2077?

le Edition collector vous apportez tout le contenu de l’édition standard. De plus, elle est avec un Figurine de 25 centimètres de haut du protagoniste masculin V.

Tous ces goodies sont inclus dans le Cyberpunk 2077 CE:

Étui avec disques de jeu

Couverture réversible

Steelbook de collectionneurs

CD de bande son

Figure du protagoniste V (25 centimètres)

artbook relié

Jeu de badges en métal

« Quadra V-Tech » Porte-clés en métal

Porte-clés en métal Édition annotée du guide de voyage de Night City

Patchs brodés

Cartes postales de Night City

Recueil mondial avec des détails sur le décor et l’histoire du jeu

Plan de Night City

Ensemble de bombes d’autocollants

