Accélérez le plan. Volkswagen veut lancer un électrique par an

Pour accélérer les ventes de véhicules électriques d’ici 2030, Volkswagen mettra en œuvre le plan Accelerate, qui prévoit le lancement d’au moins une voiture électrique par an. Cependant, les voitures à combustion ne vont pas s’arrêter et certains modèles auront de nouvelles générations.

Volkswagen va accélérer ses plans d’électrification et compte que plus de 70% des voitures vendues en Europe en 2030 soient électriques. C’est le double de ce qu’avait initialement prédit la marque Wolfsburg.

Il s’agit d’un changement de phase important par rapport aux plans de Volkswagen qui représentaient 35% des ventes totales d’ici la fin de la décennie, mais le PDG Ralf Brandstätter estime qu’il est temps de développer cet objectif pour faire de Volkswagen «la marque la plus attractive pour la mobilité durable».

Certaines unités de fabrication ont reçu des investissements pour produire de l’électricité

Le responsable a ajouté que les voitures équipées d’un moteur à combustion interne continueront de jouer un rôle important et que certains des modèles les plus vendus tels que la Golf et le Tiguan auront de nouvelles générations.

Dans le cadre de la stratégie Accelerate, Volkswagen souhaite également que plus de 50% des ventes aux États-Unis et en Chine soient des véhicules électriques. Ralf Brandstätter a déclaré que la société investirait fortement dans le développement de logiciels et de technologies numériques, y compris des systèmes de conduite autonomes.

La marque Wolfsburg a l’intention de lancer au moins un véhicule électrique par an afin d’atteindre les nouveaux objectifs de vente de véhicules électriques. Volkswagen présentera trois modèles électriques cette année: ID.4 GTX à traction intégrale, ID.5 (SUV-coupé), ID.6 (grand SUV pour la Chine). La version de production d’ID.Buzz devrait arriver en 2022, suivie de « Aero B ».

Le PDG de Volkswagen a également déclaré que la nouvelle petite voiture électrique, probablement ID.1, devrait arriver en 2025, tandis que le nouveau produit phare «Artemis EV», basé sur une nouvelle plate-forme avancée, est prévu pour 2026.

Les voitures à combustion ne sont pas sur le point de finir

Bien que la réceptivité des véhicules électriques varie selon les régions, Ralf Brandstätter a souligné que Volkswagen ne mettra pas fin aux voitures à moteur à combustion, ajoutant qu’elles seront encore nécessaires pendant un certain temps, « mais elles devraient être aussi efficaces que possible », en recourant à l’effet , à la technologie hybride rechargeable. Volkswagen a garanti que de nouvelles générations de Golf, Tiguan, Passat et T-Roc seront lancées.

Volkswagen Golf aura une nouvelle génération

Dans le cadre du plan de croissance Accelerate, Volkswagen investira dans le développement de logiciels, de systèmes connectés et de technologies autonomes. «S’ils pensent que nous ne pouvons atteindre l’avenir qu’avec des véhicules électriques, ils se trompent», déclare Ralf Brandstätter.

«La clé est la numérisation. La voiture est désormais un produit logiciel, comme un appareil Internet. Les voitures deviendront plus intelligentes et plus sûres. L’électrification n’est que le début, le vrai dysfonctionnement est encore à venir ».

Technologie de conduite autonome

Volkswagen investira 16 milliards d’euros au cours des cinq prochaines années dans les systèmes numériques et la technologie de conduite autonome. La marque entend également développer de nouveaux modèles économiques en vendant des services de recharge et des systèmes connectés, en utilisant des mises à jour «over-the-air».

Le projet Trinity est un autre des paris de Volkswagen et le rendra disponible dans les niveaux de conduite autonome – le plus élevé sera le niveau 4 – lors de son lancement en 2026.

Cependant, la marque a dévoilé le premier croquis de conception de Project Trinity, une berline électrique qui sera produite à Wolfsburg à partir de 2026 et établira de nouvelles normes en termes d’autonomie, de vitesse de chargement et de numérisation.

