Acapulco Shore 8 : Eddie a montré ses talents de danseur dans l’épisode 9

Rive d’Acapulco Il est très proche de terminer sa saison 8. Malgré les difficultés rencontrées pour le filmer en raison de la pandémie de coronavirus, enfin la production de la série de tv Il a réussi à trouver une alternative pour que l’enregistrement ait lieu. De cette façon, les nouveaux épisodes ont atteint l’écran de la chaîne musicale et simultanément à travers primordial +, qui est arrivé en Amérique latine plus tôt cette année.

L’émission de téléréalité, qui est une adaptation de l’émission américaine Jersey Shore, crée un nouveau chapitre tous les mardis et ce mardi n’a pas fait exception. le saison 8 épisode 9 Il n’ignorait pas les polémiques, les bagarres et, bien sûr, la fête car nous sommes habitués au rivage. Ici, nous vous montrons les meilleures scènes censurées de ce dernier opus.

Les meilleures scènes censurées de l’épisode 9 d’Acapulco Shore 8

L’une des caractéristiques qui représente le plus Rive d’AcapulcoDepuis qu’il a commencé à être diffusé en 2014, c’est « l’émeute » et la fête au max. Cette saison, le rivage profite du meilleur dans un immense manoir d’une station balnéaire. Et dans ce dernier épisode 9, l’un des garçons a fait ressortir ses talents de danseur.

Il s’agit de Eddie, qui a été encouragé à tout et surpris avec une danse parfaite dans le tuyau. En fait, c’est lui qui a enseigné quelques étapes pour lever du soleil déjà Gabo afin qu’ils puissent afficher toute leur sensualité. La vérité est que le clip a enchanté les adeptes de la série, qui n’ont pu s’empêcher de s’amuser avec la scène.

Quand l’épisode 10 d’Acapulco Shore 8 est-il diffusé en première ?

La saison 8 d’Acapulco Shore a 12 chapitres et le prochain qui sera le numéro 10 arrivera sur l’écran de MTV Amérique latine les Mardi 29 juin à 22h. De plus, on peut le voir dans primordial +, où toutes les livraisons sont disponibles. La plateforme a d’autres séries intéressantes pour voir comment Killing Eve, The Handmaid’s Tale et The Office.