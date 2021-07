Acapulco Shore 8: à quelle heure débute l’épisode 14

Rive d’Acapulco est l’un des plus grands événements de MTV Amérique latine et ce mardi, il présentera l’épisode 14, à seulement deux chapitres de la fin de la saison 8. C’est d’ailleurs l’un des épisodes qui a présenté le plus de difficultés. Est-ce que le tournage a été réalisé en pleine pandémie de coronavirus et avec les soins appropriés pour qu’il n’y ait pas de contagion.

Les enregistrements ont été réalisés dans un immense manoir à Acapulco où le rivage pouvait faire les monstres auxquels ils sont habitués depuis la première saison, diffusée en 2014. Dans l’épisode précédent, Jacky Oui Fer Ils ont quitté la maison et maintenant on espère que la paix régnera, est-ce possible ? Regardez la suite.

Acapulco Shore 8 : ce qu’on verra dans l’épisode 14

Après le puissant combat qu’il a eu Jacky avec Jaylin, les rives ont décidé de mettre fin à son séjour au manoir. Fer, son seul allié, a décidé de suivre ses traces et, malgré le fait que beaucoup voulaient que Jacky parte en paix, le rivage le plus combatif est parti assez enragé avec ses compagnons.

Cependant, dans l’avant-dernier épisode, les choses continueront à devenir tendues. En fait, cette fois, ce sera aux hommes de surfer un combat fort. C’est une discussion qui a failli se terminer par des coups entre le Chili Oui Diégo. En pleine fête, les jeunes n’arrivaient pas à gérer leurs différences et tout s’est très mal terminé. En revanche, l’épisode 14 sera l’adieu à Charlotte Caniggia, l’influenceur argentin, qui a visité le manoir d’Acapulco et a définitivement ébloui tous les rivages.

Quand regarder l’épisode 14 d’Acapulco Shore 8

L’avant-dernier épisode de Acapulco Rive 8 ce sera publié Mardi 27 juillet à 22h. dans toute l’Amérique latine sur la chaîne MTV. De plus, ce sera simultanément sur Paramount +, où vous pourrez voir toutes les saisons. Cette plateforme est arrivée dans la région cette année et possède d’autres contenus intéressants tels que Le bureau, le conte de la servante et même un débranché de Bts.