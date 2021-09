ABBA revient sur la scène musicale après 40 ans d’absence

Près de quarante ans se sont écoulés depuis qu’ABBA, le groupe pop emblématique de Suède, a présenté son dernier matériel. Après avoir constamment anticipé leur éventuel retour sur scène, ils ont enfin annoncé officiellement leur nouvel album studio, qui sera accompagné d’une série de concerts « révolutionnaires » sous le nom « ABBA Voyage ».

Cette semaine, les membres d’ABBA ont surpris leurs fans avec la sortie de deux nouveaux singles, « I Still Have The Faith In You » et « Don’t Shut Me Down », qui mettent en vedette la participation des quatre membres originaux du groupe. regroupement. « ABBA Voyage » prépare son arrivée au public le 5 novembre via le label Universal Music, étant son premier matériel en 40 ans.

Le retour d’ABBA sur la scène musicale aurait été anticipé depuis 2017, lorsqu’il a été annoncé qu’en 2019, une série de concerts d’hologrammes aurait lieu, la première activité du groupe après leur séparation en 1983. En 2018, il a été annoncé que deux nouvelles chansons seraient être libéré cette année-là, qui a été étendue à cinq. L’attente finirait par s’étendre jusqu’en 2020 et la pandémie aurait empêché la diffusion de ce matériel.

Le producteur et compositeur Benny Andersson a souligné lors d’une conférence de presse (via NME) que le plan initial était toujours de ne sortir que deux chansons, mais après son retour en studio, il a demandé à Agnetha Fältskog et Anni-Frid Lyngstad, les chanteuses du groupe. , si ils étaient prêts à enregistrer plus de chansons, une demande que les deux ont acceptée.

Björn Ulvaeus assure que la première chanson enregistrée était « I Still Have The Faith In You ». «Je n’ai su que dès que Benny a joué la chanson qu’il devait s’agir de nous. Il s’agit de se rendre compte qu’il est inconcevable d’être là où nous sommes. » Selon Ulvaeus, il est impossible qu’après 40 ans, ils puissent encore être amis et se réunir pour jouer de la nouvelle musique, en profitant de la compagnie de l’autre.

Récemment, Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog et Anni-Frid « Frida » Lyngstad se sont occupés de la capture de mouvements pour leurs concerts holographiques, qui auront lieu avec les chansons de « Vogaye », leur nouveau matériel, ainsi que son vieux succès, avec un total de 22 chansons par présentation.

La première de ces présentations ABBA devrait avoir lieu au Queen Elizabeth Olympic Park de la ville de Londres, d’une capacité estimée à 3 000 personnes, prévue le 27 mai 2022, anticipant la mise en place d’un équipement son et lumière pas comme les autres. spectacle en direct a présenté avant.