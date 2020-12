Aaron Dessner répond si Taylor Swift travaille sur un autre album

Le 11 décembre, Taylor Swift a surpris les fans en sortant un album intitulé toujours. L’album est un album sœur de l’album de Swift folklore qu’elle a publié plus tôt cette année le 24 juillet.

Depuis la sortie de Swift toujours, les fans sont convaincus que Swift pourrait bientôt sortir un autre album. Dans une interview avec Billboard, Swift’s folklore et toujours Le collaborateur Aaron Dessner a révélé ce qu’il pense que Swift fera ensuite.

Taylor Swift | Rich Fury / Getty Images

‘evermore’ était une sortie surprise

Swift a eu 31 ans le 13 décembre. Le 10 décembre, l’auteure-compositrice-interprète a annoncé qu’elle sortirait toujours le 11 décembre pour célébrer son anniversaire.

Comme elle l’a fait avec folklore, Swift a collaboré avec les producteurs Aaron Dessner, Jack Antonoff et Bryce Dessner. L’album comprend également Bon Iver, Haim et le National.

«Pour le dire clairement, nous ne pouvions tout simplement pas arrêter d’écrire des chansons. Pour essayer de le dire plus poétiquement, c’est comme si nous étions à l’orée du bois folklorique et avions le choix: faire demi-tour et revenir en arrière ou voyager plus loin dans la forêt de cette musique. Nous avons choisi de nous aventurer plus profondément », Swift tweeté quand elle a annoncé toujours.

Je suis ravi de vous dire que mon 9e album studio, et l’album sœur de folklore, sortira ce soir à minuit est. Cela s’appelle toujours plus.

: Beth Garrabrant pic.twitter.com/xdej7AzJRW – Taylor Swift (@ taylorswift13) 10 décembre 2020

CONNEXES: Taylor Swift a écrit cette chanson sur « evermore » après s’être ivre

Les fans soupçonnaient Taylor Swift de sortir un autre album

Après avoir suivi folklore avec toujours, les fans de Swift ont réalisé que Swift travaillait sur beaucoup de musique en quarantaine. Naturellement, les fans se sont demandé si Swift avait créé suffisamment de musique pour faire un autre album compagnon et faire le suivi de toujours.

Les rumeurs se sont répandues davantage lorsque les fans ont trouvé le mot «woodvale» écrit dans le coin supérieur droit de la pochette de l’album de folklore. En apparaissant sur Jimmy Kimmel en direct!, Swift a expliqué ce que signifiait «woodvale».

«En gros, quand je faisais folklore… J’avais trop peur de dévoiler le titre de l’album même à mes plus proches coéquipiers et à la direction », a-t-elle déclaré. «Je n’ai dit à personne le titre de l’album juste avant sa sortie. Et donc je suis venu avec un faux nom de code qui avait le même nombre de lettres que folklore, a choisi un nom aléatoire… ‘Woodvale.’ »

CONNEXES: Taylor Swift dit que 1 Feeling différencie ses albums Surprise 2020 ‘Folklore’ et ‘Evermore’

Elle a poursuivi: « Nous avons oublié de supprimer le faux nom de code de l’un d’entre eux. »

Kimmel a demandé si Swift sortirait un jour un deuxième album compagnon et un troisième album dans l’ensemble folklore séries. Cependant, Swift a nié qu’elle travaillait sur un.

«Jimmy, je suis tellement fatigué, je suis tellement épuisé. Je me suis fatiguée, je n’ai plus rien », dit-elle.

Aaron Dessner sur les plans de Taylor Swift

Dans une interview avec Billboard, Aaron Dessner a parlé de ce que c’était de collaborer avec Swift sur les deux albums.

Il a également révélé que pour le moment, il n’y avait aucun projet pour un autre album, en disant:

«Je pense que nous avons tous les deux l’impression que c’était Mission: Impossible – et nous l’avons réussi. J’imagine que nous allons faire de la musique ensemble d’une certaine manière pour toujours, parce que c’était ce genre de chimie, et je suis tellement reconnaissant et reconnaissant pour ce qui s’est passé, mais je pense qu’il y a beaucoup là-bas. Il n’y a pas que les deux albums, il y a aussi des morceaux bonus, et deux de mes chansons préférées ne sont même pas sur cet album. Nous ne nous en versons pas dans un autre maintenant.

Alors, que fera Swift ensuite? Aaron Dessner ne le sait pas avec certitude, mais après avoir sorti deux albums consécutifs, il pense que la première chose que fera Swift sera de faire une pause.

«Je pense qu’elle va probablement faire une pause», a-t-il déclaré à Billboard.