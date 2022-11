Aaron Carter travaillait sur une sitcom avant sa mort, le pilote continue d’avancer

Avant son décès soudain à l’âge de 34 ans, l’ancienne star de Disney Channel Aaron Carter a livré une dernière performance d’acteur pour un pilote de série comique. Appelé Groupe, la sitcom prévue se concentre sur la thérapie de groupe avec une poussée pour la défense de la santé mentale. Carter, qui a joué une version fictive de lui-même, aurait été impatient d’aller de l’avant avec la série comme un moyen d’affronter ses luttes réelles.





Le scénariste et réalisateur du pilote, Brian Farmer, a confirmé à TMZ que Carter avait terminé son tournage sur l’épisode pilote. Il a également décrit Carter comme une « âme gentille avec qui c’était un vrai plaisir de travailler » et espérait que les futurs épisodes donneraient à l’ancienne enfant star « quelque chose de positif sur lequel travailler ». Bien qu’il soit malheureusement décédé, Farmer continue d’acheter la série après avoir obtenu la bénédiction du camp de Carter. Si le spectacle avance, il sera dédié au regretté rappeur, acteur et chanteur.

D’autres membres de la distribution de Groupe comprennent Samm Levine (Freaks and Geeks), Anne Judson-Yager (Apportez-le à nouveau) et Mike Starr (Bête et encore plus bête). L’actrice Olive Chiacchia (Tirer sur Jérémie) a également partagé l’écran avec Carter dans le pilote en jouant son amour. Après sa mort, Chiacchia a posté des photos et une vidéo du plateau se souvenant de son temps avec Carter et rendant hommage.

« J’ai eu le plaisir de jouer votre intérêt amoureux dans Groupe, et tu étais vraiment l’interprète la plus aimante, la plus professionnelle, la plus gentille et la plus talentueuse avec qui j’ai travaillé », déclare Chiacchia en partie dans son article hommage. « J’aimerais que le monde vous voie comme moi et voie votre version de l’histoire . Tout le monde connaissait vos difficultés, alors je partage cette histoire dans l’espoir qu’on se souviendra de vous pour votre cœur et votre lumière. Je suis de tout cœur avec votre famille, vos proches, Mélanie et votre fils. Jusqu’à ce que je te voie de l’autre côté, mon ami bananerman. Reposez en paix. »





Aaron Carter est déjà apparu dans les émissions de Disney Channel

Carter, qui est devenu célèbre avant l’âge de 10 ans en tant que chanteur à succès, a fait ses débuts d’acteur en 2001. Il s’est joué dans un épisode de Lizzie McGuire sur Disney Channel, marquant la première de nombreuses occasions où il apparaîtrait dans une émission, souvent en tant que lui-même. Lizzie McGuire La star Hilary Duff faisait également partie de ceux qui se souvenaient de Carter après sa mort.

Duff a écrit à Carter sur Instagram : « Je suis profondément désolé que la vie ait été si difficile pour vous et que vous ayez dû lutter devant le monde entier. Vous aviez un charme absolument effervescent… t’aime profondément. »

Reste à savoir si Groupe est repris dans la série, mais si cela ne se produit pas, j’espère que Farmer publiera toujours le pilote afin que les fans puissent voir le dernier rôle d’acteur de Carter.