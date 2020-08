À travers la revue Darkest of Times

Cette fois, je dois vous parler en détail de À travers le plus sombre des temps, un jeu qui est en fait assez intéressant, avec un récit unique et une proposition différente de celle habituelle.

Through the Darkest of Times est un projet indépendant développé par Jeux de Paintbucket et distribué par HandyGames; le jeu par essence est un titre de stratégie et de gestion des ressources nous plaçant dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale ou plutôt, les événements antérieurs au conflit.

Section technique

Il n’y a pas grand chose à souligner dans cette section, en parlant de graphisme, le jeu se déplace à travers des animations simples et des dessins avec un style très particulier; Ne vous méprenez pas, c’est un jeu que je connais bien, les illustrations et le style artistique choisi ont de la personnalité, mais ils ne se démarquent pas du tout.

La section sonore n’est pas remarquable non plus, il y a de la musique d’après ce qu’on entendait en 1930 et les effets sonores sont adéquats, cependant, ils ne sont que là, car ils sont là, ce n’est pas une bande-son mémorable, loin de là.

Le titre d’ailleurs est parfaitement localisé en espagnol au moins dans les textes et sans aucun problème, vous pourrez comprendre ce qui se passe à l’écran.

Gameplay

Nous devons mettre un accent particulier sur l’admiration de cette production indépendante, Through the Darkest of Times n’est pas un jeu à gros budget et nous avons remarqué que dès la première seconde de notre jeu, mais il a plusieurs détails qui le rendent spécial, le premier d’entre eux, c’est de savoir que c’est un indie et pour la même raison, il offre ce que les grands jeux de tir de la Seconde Guerre mondiale n’offrent pas, une section narrative unique et différente de l’habituel.

Permettez-moi de vous expliquer, dans Through the Darkest of Times comme son nom l’indique, cela prendra comme contexte les années 1930 et les premières années au cours desquelles Adolf Hitler est peu à peu monté au pouvoir jusqu’à bien … Cause plusieurs des événements qui déjà nous savons et nous resterons peut-être dans les mémoires comme le conflit «moderne» le plus important d’aujourd’hui.

Nous devrons d’abord créer dans un éditeur de personnage très basique, notre protagoniste; L’apparence n’influence pas le gameplay, mais la façon dont vous êtes, donc je vous recommande de choisir quelqu’un avec une personnalité et des attributs qui vous mettent à l’aise.

Ce protagoniste avec deux autres personnes, ils vont lancer un mouvement qui veut empêcher la montée d’Hitler et par conséquent, du nazisme. C’est vrai, vous avez peut-être déjà réalisé que les événements sont antérieurs aux grandes et violentes batailles, ce qui est vraiment apprécié et qui donne un nouveau répit à l’approche de cette époque historique.

Si le jeu n’est pas pour tout le public, ne vous attendez pas à une action débridée à tout moment mais au contraire, le titre est très lent et profitera de textes un peu longs pour mieux expliquer son histoire, la mécanique du jeu et ici vous vous rendrez compte que ce qu’il a à dire ou ce qu’il veut transmettre est intéressant et vous devriez l’essayer.

Je vous l’ai mentionné au début dans la présentation de ce jeu, c’est un titre de stratégies et de gestion des ressources. Nous sommes un groupe de trois personnes contre la situation que traverse l’Allemagne, en ce sens, nous aurons une carte de planification de mission, nos personnages ont chacun des caractéristiques et des capacités uniques, des capacités qui serviront mieux dans certaines situations en concrète et que nous devons utiliser à notre avantage.

Le jeu est basé sur l’augmentation de nos rangs de followers, sur l’obtention de plus de ressources et sur ne pas éveiller les soupçons de notre mouvement, car clairement les erreurs ici sont chèrement payées. Je vous explique mieux avec un exemple de mon expérience, j’ai recruté une personne catholique avec une attitude claire contre les idéaux communistes, c’est important, puisque ma mission consistait à recruter un prêtre qui pourrait être précieux pour le mouvement. Vous avez de nombreuses options, mais envoyer un catholique pour recruter un prêtre semble logique et le même jeu vous récompense en réfléchissant avec une certaine logique dans vos décisions.

Nous aurons un indicateur de danger dans chaque mission, cela dépendra des personnages que nous enverrons à une telle mission et de quelques ressources utiles, du succès de celle-ci.

Mon conseil est de recruter les followers les plus variés, ce n’est pas toujours bon de voir leurs compétences, c’est clairement important, mais c’est dans les petits détails que la stratégie peut ou non fonctionner.

Maintenant, ne pensez pas que nous sommes face à un grand titre de stratégie et de management, malheureusement ce n’est pas le cas, on le comprend par l’ampleur et son développement, c’est un jeu stimulant qui va nous faire réfléchir, mais ce n’est pas du tout compliqué, Je recommanderais même Through the Darkest of Times comme jeu de stratégie pour ceux qui ne sont pas très fans du genre et qui recherchent une expérience légère mais agréable.

Si vous cherchez quelque chose de différent et que vous êtes passionné de stratégie, Through the Darkest of Times est votre jeu. – Partager!

Il y a des sections de l’histoire dans lesquelles notre protagoniste devra prendre des décisions concernant notre cause et même concernant sa vie personnelle. C’est une section qui donne une certaine immersion narrative à ce jeu, encore une fois, ce n’est pas une expérience aussi profonde que nous l’aurions souhaité, mais il est bon de connaître les détails et les expériences sur la façon dont un mouvement anti-hitlérien a été lancé.

Nous devrons prendre des décisions concernant notre moral, nous pouvons ou non aider les gens en difficulté, mais rappelez-vous, TOUT A UNE CONSÉQUENCE, aider quelqu’un est la bonne chose à faire, mais ce n’est pas toujours bénéfique pour nous, non? Nous devrons parler et comprendre les faits, encore une fois, les décisions ont un certain poids.

Durée

C’est un titre basé sur des sessions de jeu. Pour comprendre un peu mieux cet aspect, je dois vous dire qu’il y a deux difficultés, n’importe laquelle de ces options peut être choisie une fois que notre jeu a commencé et les deux présentent des différences notables.

Le mode “Résistance” pourrait être classé comme le mode difficile, dans nos séances ici, nos membres sont plus en danger que d’habitude, nous serons toujours dans le collimateur de la Gestapo et comme si cela ne suffisait pas, il n’y a pas de point de sauvegarde, donc si notre les plans échouent, il va falloir recommencer.

L’autre mode de jeu est le mode “histoire”, une expérience un peu plus calme qui nous permet d’apprécier les faits sans trop de soucis, ici il y a des points de contrôle et des sauvegardes, mais, ne vous fiez pas à vous-même, à tout moment par de mauvaises décisions , nous pouvons facilement baisser le moral et mettre fin à notre session.

Vous l’avez déjà remarqué, non? C’est un jeu qui fonde sa durée sur notre capacité, on peut être malin et avoir une bonne progression qui nous prendra plusieurs heures de jeu. En tout cas, je dois souligner à nouveau cet aspect, ce n’est pas un titre compliqué, sûrement les plus passionnés du genre verront sa difficulté comme un point faible de ce jeu.

Chaque session ou jeu, oui, est différent, même notre protagoniste n’est pas le même, il aura d’autres motivations et d’autres compétences, nous pouvons prendre d’autres décisions et de cette manière, aucun jeu ne sera le même que le précédent.

conclusion

Through the Darkest of Times est un titre divertissant, différent et inhabituel, il n’utilise pas de nouveaux concepts, c’est sûr, mais les concepts utilisés conviennent très bien à un jeu comme celui-ci.

Si vous êtes un passionné de jeux dont le contexte principal est la Seconde Guerre mondiale, Through the Darkest of Times est un titre qui va sûrement nourrir votre curiosité, il ne présente pas les combats typiques ou les faits que nous connaissons tous déjà.

Malheureusement, du fait du même genre et de sa manière de présenter les faits, c’est un titre qui n’est pas pour tout le public. C’est bien, c’est divertissant, mais ce n’est pas remarquable; une expérience agréable que si ce que vous recherchez est un jeu de stratégie pas très complexe ou un bon récit, vous l’aimerez sûrement.