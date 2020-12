À quoi s’attendre de la plateforme pour l’année prochaine?

Malgré une année quelque peu cahoteuse, il semble que nous aurons pas mal de contenu Disney + en 2021. Quoi exactement?

Coupable, Disney + est arrivé au début de cette année 2020 pour nous offrir la panacée aux fans de Marvel et de Disney. Cependant, la situation mondiale qui s’est produite cette année a mis un terme à tous nos espoirs. Nous n’avions ni le Winter Soldier, ni WandaVision, ni pratiquement rien de ce qui nous avait été promis cette année. Nous savons que les raisons sont légitimes, cependant, après la dépense initiale, nombreux sont ceux qui hésitent à renouveler l’année prochaine. C’est pourquoi tu sais ce qui arrive à Disney + en 2021 cela vous aidera à décider un peu mieux de faire appel à ce service ou non.

Car, avouons-le, cette année, Disney + est resté pour revoir les choses. Des chapitres des Simpsons et des films que nous avons déjà vus un million de fois. Et bien que la nostalgie soit toujours bonne, nous avons besoin de quelque chose de nouveau sur le gril oui ou oui. Et je ne pense pas que Mulan, avec le lancement désastreux qu’il a eu (avec cette prime de prix supplémentaire) ou même le Mandalorian, malgré la grande fin de sa deuxième saison, ou Artemis Fowl suffisent pour ces presque 70 € qu’il en coûte dans sa pente annuelle. Voyons donc avec quoi ils nous tentent.

Ce que Mickey Mouse a sous le bras

Films

sécurité . Un film aux reflets d’une équipe de football américaine.

. Un film aux reflets d’une équipe de football américaine. Flore et Ulysse . Dont la date de sortie, en principe, est le 19 février.

. Dont la date de sortie, en principe, est le 19 février. Journal de Greg . Cette fois, sous forme de film d’animation.

. Cette fois, sous forme de film d’animation. Raya et le dernier dragon . Le 5 mars, mais uniquement en accès premium, comme cela s’est produit avec Mulán.

. Le 5 mars, mais uniquement en accès premium, comme cela s’est produit avec Mulán. Nuit au musée . Mais attention, cette fois sous forme de film d’animation.

. Mais attention, cette fois sous forme de film d’animation. Croisière dans la jungle. Un autre film, abrité sous le sourire radieux de Dwayne « The Rock » Johnson.

Un autre film, abrité sous le sourire radieux de Dwayne « The Rock » Johnson. Pinocchio . Mais cette fois, en chair et en os (ou en bois).

. Mais cette fois, en chair et en os (ou en bois). Peter Pan et Wendy . Série d’action en direct, qui vise à imiter à nouveau le classique.

. Série d’action en direct, qui vise à imiter à nouveau le classique. Charme. Un nouveau film d’animation qui se déroulera, semble-t-il, en Colombie.

Séries

Les puissants canards: des changeurs de jeu. Poursuite de la série après les événements après le film.

Poursuite de la série après les événements après le film. Partenaires et chiens . Ou comme « Turner and Hooch » était à l’origine connu, cette fois étant une série mettant en vedette Josh Peck.

. Ou comme « Turner and Hooch » était à l’origine connu, cette fois étant une série mettant en vedette Josh Peck. Gros bonnet . Une série sur un entraîneur de basket-ball dans une équipe féminine.

. Une série sur un entraîneur de basket-ball dans une équipe féminine. La mystérieuse société bénédictine. Basé sur les livres du même nom.

Tout Marvel à portée de main

WandaVision . Cette série sortira enfin, et très prochainement, puisqu’elle débutera le 15 janvier.

. Cette série sortira enfin, et très prochainement, puisqu’elle débutera le 15 janvier. Falcon et le soldat de l’hiver. Un autre de ceux attendus, daté du 19 mars.

Un autre de ceux attendus, daté du 19 mars. Loki . La série est datée de mai.

. La série est datée de mai. Veuve noire . Peu de choses à dire sur la pauvre Natasha. Sa sortie a reçu presque autant de retards que Cyberpunk 2077. Presque.

. Peu de choses à dire sur la pauvre Natasha. Sa sortie a reçu presque autant de retards que Cyberpunk 2077. Presque. Et qu’est-ce qui se passerait si… ?. La série animée dans laquelle tout l’univers Marvel est serré. Tout peut arriver ici. Une excellente façon de se présenter aux multivers.

La série animée dans laquelle tout l’univers Marvel est serré. Tout peut arriver ici. Une excellente façon de se présenter aux multivers. Shang-chi . Dans ce cas, nous avons un film impliqué.

. Dans ce cas, nous avons un film impliqué. Mme Marvel. Kamala prendra les rênes de cette série.

Les garçons de Toy Story ont quelque chose à dire

Court assortiment fabriqué à Pixar. Nous ne savions pas comment l’appeler, mais c’est essentiellement tout, de nouveaux courts métrages.

assortiment fabriqué à Pixar. Nous ne savions pas comment l’appeler, mais c’est essentiellement tout, de nouveaux courts métrages. Jours creusés . Une série avec le chien de UP.

. Une série avec le chien de UP. Luca. Cette fois, nous sommes face à l’un des nouveaux films de la société.

La force est puissante chez Disney +

The Mandalorian . La troisième saison arriverait à la fin de l’année prochaine.

. La troisième saison arriverait à la fin de l’année prochaine. Star Wars: Le mauvais lot . Série animée qui commente qu’elle arrivera « bientôt »

. Série animée qui commente qu’elle arrivera « bientôt » Star Wars: Visions. Une autre série animée, cette fois avec un style plus anime.

Juste ça pour Disney + en 2021?

Voyons voir, calme. Le fait est que Disney +, comme vous pouvez le voir, a annoncé pas mal de séries et de films en dehors de ceux que nous avons exposés ici. Des choses comme Star Wars: Lando, She-Hulk, la série Baymax ou Vaiana, The witching hour 2 … Mais le problème avec tout cela est soit qu’aucun type de date d’orientation n’a été confirmé, soit qu’ils sont au-delà de l’année 2021, c’est pourquoi nous ne sommes pas intéressés à le refléter ici. Nous n’oublions pas non plus que National Geographic ajoutera des documentaires variés, comme A Real Bug’s Life ou Secrets of the Whales. Ni que la somme de Star ne nous permettra de voir des choses comme Logan, The Handmaid’s Tale, le spin-off American Horror Story, etc.

Il est donc clair que ce qui est contenu aura, à la fois nouveau et à travers tout ce qu’il englobe. De plus, il le fera de manière assez espacée, afin que nous puissions avoir du contenu à déguster tout au long de l’année. Cependant, nous ne supprimons pas l’épine que beaucoup de ces choses étaient ce qu’ils nous ont promis en cette année 2020, donc cela semble un peu «en vain».

Mais, mis à part cela, nous ne pouvons pas nier que le montant est assez élevé. Et juste à cause de la série là-haut, c’est pourquoi nous avons acquis Disney + à la maison. Maintenant, chacun doit évaluer les avantages et les inconvénients de l’achat de l’abonnement, car nous nous souvenons qu’avec l’inclusion du catalogue Star, l’abonnement annuel sera de 89,90 €.