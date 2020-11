À quoi ressemblera le marché du travail après une pandémie

Lorsque nous parlons de l’avenir de la mécanique, les experts expliquent clairement une chose: l’avenir est aujourd’hui. Et encore plus parce que la nouvelle pandémie de coronavirus a accéléré beaucoup de choses, et beaucoup d’entre elles sur le lieu de travail. Covid-19 a ajouté beaucoup d’incertitude au monde du travail, mais aussi quelques opportunités.

Les consultants et experts en leadership péruviens Patricia Cánepa et Patricia Merino se concentrent sur les opportunités. Tous deux sont auteurs d’O futuro do Trabalho (2020), un livre dans lequel ils proposent une série de stratégies pour naviguer dans le monde du travail actuel, en contemplant le scénario post-covid.

Nous leur avons parlé dans l’édition numérique du Hay Festival Arequipa des changements apportés par covid, de l’avenir et des compétences à développer pour réussir dans le monde du travail.

Travail à distance

Pour Cánepa et Merino, la technologie est le grand moteur du changement lorsque nous parlons de l’avenir du travail et l’impact de la pandémie a été énorme.

«L’accélération de l’adoption du numérique dans les premiers mois de la pandémie signifiait que tout était survenu cinq ans à l’avance. Donc, ce que nous avons vu comme une phase plus lointaine est ici maintenant », explique Merino, qui est également professeur au MBA en leadership de CENTRUM.

« La transformation numérique est arrivée et il n’y a pas de retour en arrière. »

Merino souligne également que dans le scénario ambitieux «un mythe important a été brisé: le travail à distance ne fonctionne pas».

«Des problèmes tels que la télééducation, la télémédecine et le télétravail ont engendré des changements profonds qui sont là pour durer.»

Cependant, elle souligne que les défis, en particulier dans les pays d’Amérique latine, sont toujours importants, sous deux aspects: l’éducation et les infrastructures.

«Le défi éducatif est très fort. L’avenir du travail amène une mentalité d’éternel apprenti, qui ne vient pas seul », dit-il. « Il est important qu’il y ait une coordination entre l’entreprise et l’Etat pour faciliter les ressources pédagogiques en ligne qui rendent ce processus réalisable. »

Mais l’expert est optimiste, puisque « des questions qui n’existaient pas ont été soulevées, démocratisant l’accès à la santé et à l’éducation ».

«Cela oblige les gens à travailler sur des questions qui n’ont même pas été prises en compte. Les gouvernements ont été contraints de mettre ces questions à l’ordre du jour et c’est une bonne chose », ajoute-t-il.

Compétences

En plus de relever les tendances de l’avenir du travail, dans leur livre, Merino et Cánepa décomposent une série de compétences qui sont fondamentales dans l’environnement de travail actuel.

Cánepa, qui est également professeur de leadership, explique que cet ensemble de compétences doit être divisé en deux: d’une part, les techniques et, d’autre part, les compétences humaines.

«Sur le plan technique, nous nous concentrons sur trois choses: vous devez maîtriser les compétences de votre spécialité, et cela doit être combiné avec des compétences technologiques, c’est-à-dire des compétences qui vous permettent de vous gérer dans le monde d’aujourd’hui et, en bref, tout ce qui il s’agit de compétences en gestion. »

Cependant, dans le monde du travail d’aujourd’hui, «les compétences humaines sont de plus en plus importantes et c’est ce que les études nous disent, que les organisations ont du mal à atteindre», explique le consultant.

Parmi ces compétences humaines, dans un scénario comme le présent, la collaboration, l’empathie et la créativité se démarquent.

«Nous sommes confrontés à un monde agile, un monde où il faut collaborer, faute de quoi les résultats ne pourront être atteints avec la rapidité ou l’efficacité attendue», déclare Cánepa.

«Nous sommes entrés dans un environnement très incertain, où il y a beaucoup de brouillard sur la route et où il faut s’appuyer sur les autres et s’appuyer sur l’intelligence collaborative.»

De plus, face à des problèmes de plus en plus complexes, il est important de développer une pensée critique, cette capacité à voir des perspectives différentes, «et à embrasser la diversité, en recherchant activement des personnes qui pensent différemment», ajoute Merino.

« Si dans une équipe, nous commençons tous à penser de la même manière, nous faisons quelque chose de mal. »

Êtres créatifs

La pandémie a engendré un nouveau scénario dans lequel les modèles d’organisation agiles sont d’une bien plus grande importance.

«Ce sont des organisations très plates, avec peu de niveaux, où vous avez une série de cellules qui travaillent avec les chefs tribaux», dit-elle.

«Les organisations agiles ont créé un besoin urgent de développer les compétences humaines plus que jamais, car ce qui bouge au sein de ces organisations sont des processus sociaux et la créativité devient alors critique. En fait, c’est la compétence la plus recherchée sur Linkedln. »

En ce sens, les auteurs invitent les gens à «se repenser en tant qu’êtres créatifs».

«À cette époque, être créatif implique d’identifier les problèmes et pour cela, il faut d’abord faire preuve d’empathie, savoir identifier les problèmes et, si vous identifiez un problème, vous penserez automatiquement à la solution», dit Merino.

« C’est la créativité qu’il faut promouvoir: on parle de créativité pratique, qui se définit comme la capacité d’identifier et de résoudre des problèmes. »

« Les gens ont besoin de renouer avec leur ego créatif, démystifiant cette idée de la créativité comme un don extraterrestre, que seuls quelques-uns ont. »

«Si vous suivez une méthode, vous pouvez être une personne créative. Le problème est que les gens pensent que cela va se passer par une révélation. »

Réinvention continue

Un autre des concepts les plus puissants du monde du travail aujourd’hui est l’apprentissage actif. «La meilleure façon d’apprendre est de faire et on s’attend à ce que dans les organisations agiles, les gens s’impliquent dans des projets où ils mettent effectivement ce principe en pratique», déclare Cánepa.

«Expérimentez et faites des erreurs, pour apprendre en cours de route. Il faut des gens curieux pour explorer. » Et cette curiosité doit durer toute la vie.

«Il est nécessaire d’entrer dans un processus de réinvention continue, car l’avenir du travail est un processus d’apprentissage continu, qu’il faut suivre», explique Merino.

Pour cette raison, dans leur livre, les auteurs ont créé ce qu’ils appellent «la carte de la réinvention».

«Il s’agit principalement de ce qu’une personne a à offrir: la proposition de valeur actuelle, qui est la pierre angulaire de sa proposition de réinvention. Ensuite, nous vous aiderons à identifier vos futurs objectifs et, avec eux, vous obtiendrez un prototype d’une future proposition de valeur », explique Merino.

«Nous voulons contribuer à l’autonomisation des personnes, pour qu’elles se réinventent en fonction des besoins qu’impose l’avenir du travail.»

Et en relation avec ces besoins, Merino et Cánepa mentionnent trois domaines dans lesquels de nombreuses opportunités d’emploi se présenteront dans la région: l’éducation, la santé et l’énergie verte.